Les Huskies de l’UW restent au 5e rang du classement des séries éliminatoires de football universitaire malgré la victoire de l’USC

Pendant 10 semaines, il y a cinq programmes Power Five invaincus : Ohio State, Georgia, Michigan, Florida State et Washington.

Dans le classement des séries éliminatoires de football universitaire de mardi, les Huskies 9-0 sont restés au 5e rang.

UW était assis directement derrière le n°1 de l’Ohio State (9-0), le n°2 de la Géorgie (9-0), le n°3 du Michigan (9-0) et le n°4 de l’État de Floride (9-0), malgré le 52-0 de samedi. 42 victoire à l’USC. Après la révélation du classement, Rece Davis d’ESPN a déclaré : « Je pense que vous pouvez présenter des arguments raisonnables en faveur de l’un des cinq premiers invaincus. Si vous mettiez l’un d’entre eux au numéro 1, je ne martelerais pas la table. Je ne frapperais pas la table si Washington était n°1. Je ne le ferais vraiment pas.

Lorsqu’on lui a demandé comment le comité de sélection du CFP avait évalué les programmes susmentionnés, le président Boo Corrigan a détaillé les réalisations des quatre meilleures équipes, puis a ajouté : « C’est un mélange de curriculum vitae et de jugement sur le football, tel que nous le regardons. Washington est également de la partie avec sa grande victoire à l’USC.

Et pourtant, la grande victoire de Washington sur l’Oregon n°6 (8-1) – un thriller 36-33 au Husky Stadium le 14 octobre – semble avoir un poids de plus en plus discutable.

“Washington… vous leur donnez tout le mérite d’avoir vaincu et remporté ce match”, a déclaré Booger McFarland d’ESPN mardi soir. « Mais l’Oregon était juste là. Je pense que si vous avez regardé ce match, vous vous dites que si le ballon va dans une direction différente, l’Oregon pourrait bien être une meilleure équipe que Washington. C’est donc à eux qu’on en attribue le mérite.

Dans le même temps, les Huskies – qui ont également remporté une victoire sur la route contre le n°21 de l’Arizona (6-3) – obtiennent-ils suffisamment de crédit ?

Si l’équipe de Kalen DeBoer renverse le n°18 de l’Utah (7-2) et le n°12 de l’Oregon State (7-2) dans les deux prochaines semaines, le crédit ne devrait plus être un souci.

La décision de Jackson en chemise rouge

Le receveur de l’UW Giles Jackson a disputé son troisième match de la saison samedi dernier, totalisant trois attrapés critiques pour 19 verges contre l’USC.

Ce qui laisse le senior de 5 pieds 9 pouces et 182 livres au bord d’une décision importante.

Après que Jackson ait raté les cinq premiers matchs de l’UW en raison d’une déchirure des ligaments du pouce, ses entraîneurs ont commencé à se demander si ce serait mieux pour l’insaisissable joueur large et de retour en chemise rouge cette saison – lui permettant de revenir en 2024. Techniquement, un joueur est autorisé à participer. en quatre matchs de saison régulière, plus un championnat de conférence et des matchs de bowl ultérieurs, tout en utilisant une saison en chemise rouge.

Ainsi, même si Jackson finit par avoir des chemises rouges, il peut aider les Huskies dans un éventuel championnat Pac-12 ou un ou plusieurs matchs des éliminatoires du football universitaire.

Mais d’ici là, Jackson ne peut jouer que dans un de plus match de saison régulière et toujours en chemise rouge.

Alors, que fera Washington ?

“Il a encore moins de quatre ans [regular season games], donc nous avançons à toute vapeur », a déclaré lundi le coordinateur offensif de l’UW, Ryan Grubb. “Un à la fois. Giles a réalisé quelques captures et jeux critiques dans le match [against USC]. En ce moment, nous avons besoin de lui. Nous prévoyons de le jouer cette semaine [against Utah].»

Après cela, la décision de brûler ou de conserver la chemise rouge de Jackson pourrait dépendre de la disponibilité de Jalen McMillan, blessé. McMillan, 6 pieds 1 pouce et 192 livres, a raté une grande partie de la saison en raison d’une blessure persistante à la jambe et devrait demander un deuxième avis à des médecins extérieurs cette semaine, l’entraîneur Kalen DeBoer le qualifiant de douteux pour le match de samedi contre le numéro 13 de l’Utah. .

Pendant ce temps, la carrière universitaire de Jackson – ce qu’il en reste – continue de osciller au gré du vent.

C’est une situation qu’il a acceptée.

« Nous sommes certainement toujours d’accord pour parler avec [Jackson’s] parents s’il le faut. Mais Giles nous a dit qu’il ferait tout ce dont l’équipe avait besoin », a déclaré DeBoer. «C’est juste le genre de gars qu’il est. S’il y avait un moyen et que cela fonctionnait, il serait favorable au maintien de cette année supplémentaire. Mais il se rend également compte que ces temps ne se reproduiront peut-être plus jamais.

« Vous ne pouvez pas tenir pour acquis que vous allez participer à une course au championnat et vivre ce type de saison en tant qu’équipe. Il fera donc tout ce dont l’équipe a besoin. Il est juste altruiste et nous apprécions cela chez lui.

Explications des pénalités de l’USC

Les Huskies ont été frappés par deux pénalités déroutantes samedi contre l’USC. Le premier est survenu au début du deuxième quart, lorsqu’un touché de 14 verges de Dillon Johnson a été annulé par une faute personnelle sur le plaqueur gauche Troy Fautanu.

Fautanu, 6 pieds 4 pouces et 317 livres, a été signalé pour avoir continué à jouer après avoir perdu son casque, malgré le fait que ledit casque ait été arraché par le joueur de ligne défensive de l’USC, Solomon Byrd.

(UW a quand même marqué sur une passe de touché de 22 verges de Michael Penix Jr. à l’ailier rapproché Devin Culp deux jeux plus tard.)

“Honnêtement, il m’a semblé sur le film que Troy s’était fait arracher son casque, puis alors qu’un défenseur se rapprochait de lui depuis son périphérique, il s’est en quelque sorte naturellement défendu”, a déclaré Grubb. «Cet acte a été perçu comme étant une poursuite de jeu, ce qui est une faute. C’était une pénalité très sévère dans un moment difficile. Nous avons évidemment fait un bon jeu et Dillon a marqué. Ce fut une pause difficile.

L’offensive des Husky a de nouveau été distraite au début de la seconde période, lorsque Penix a semblé se diriger vers sa ligne de touche pour changer le jeu et que Johnson a pris un tir direct pour un gain délicat de 10 verges. Les Huskies ont été frappés par une pénalité de formation illégale sur le jeu.

“Ce n’était pas sur Mike”, a expliqué Grubb. Le penalty était sur Rome [Odunze] à la frontière. Rome avait les épaules tournées vers la touche pour simuler une réception d’appel. Ils ont dit que c’était trompeur et que c’était illégal. Donc …”

Alors que Grubb souriait, un journaliste a répondu : « Vraiment ?

«Ouais, je pensais que c’était parfait. C’était vraiment trompeur. J’ai trouvé ça génial”, a-t-il déclaré en riant. “Quand des choses comme ça arrivent, la chose la plus importante que nous devons faire en tant qu’entraîneurs est de nous assurer d’éduquer les gars en leur disant : ‘Hé, écoute, que nous pensions que c’était bien ou non, nous devons vous informer sur les règles.’

« C’est devenu un point important, c’est ce que nous ont dit les arbitres. Nous avons fait cette pièce à plusieurs reprises. Il en va de même pour les autres équipes. Il n’a pas été appelé. Nous devons donc simplement faire un suivi et nous assurer d’avoir une clarification avec les arbitres.