Les Huskies de l’UW reçoivent les engagements du week-end du QB Demond Williams Jr., du CB Jordan Shaw et du RB Adam Mohammed

Le nouvel entraîneur de Washington, Jedd Fisch, est entré dans le week-end avec exactement un quart-arrière boursier : Dermaricus Davis, étudiant de première année quatre étoiles inscrit.

Ce n’est pas suffisant.

Alors Fisch en a ajouté un autre.

Mais il ne s’est pas arrêté là.

Demond Williams Jr. – un étudiant de première année quatre étoiles de Chandler, en Arizona – a annoncé son engagement dimanche, alors qu’il effectuait une visite officielle à Seattle. Il avait déjà signé pour jouer pour Fisch et le nouvel entraîneur des quarts-arrières de l’UW et coordinateur du jeu de passes Jimmie Dougherty en Arizona, mais a été libéré de sa lettre d’intention nationale.

UW a également reçu dimanche des engagements du demi de coin de première année en chemise rouge Jordan Shaw (qui a passé la saison 2023 à l’Indiana et a décidé de transférer en Arizona avant le changement d’entraîneur) et du porteur de ballon trois étoiles Wildcat Adam Mohammed. Williams, Shaw et Mohammed ont tous quatre saisons d’éligibilité restantes.

Jusqu’à présent, un quatuor de Wildcats a déménagé à Washington, alors que le remarquable porteur de ballon junior Jonah Coleman a annoncé son propre engagement samedi soir.

Quant à Williams : le signaleur de 5 pieds 9 pouces et 174 livres est classé parmi les recrues quatre étoiles et le quart-arrière n°19 de la classe 2024 par 247Sports. Il s’était auparavant engagé auprès d’Ole Miss et a également reçu des offres de l’État de l’Arizona, de l’Arkansas, d’Auburn, du Boston College, de BYU, de Cal, du Colorado, de l’État de l’Iowa, du Kansas, de Louisville, de l’État du Michigan, de l’Oregon, de Purdue, de TCU, de l’Utah, de la Virginie occidentale et plus encore. .

Pour une bonne raison. Au cours de sa dernière saison à Basha High School, Williams – finaliste de l’Elite 11 et participant au All-American Bowl – a complété 76,6 % de ses passes et a lancé pour 3 250 verges avec 34 touchés par la passe et trois interceptions, tout en se précipitant pour 1 146 verges et 20 scores.

Dans une évaluation écrite en 2022, Blair Angulo, analyste en recrutement chez 247Sports, a décrit Williams comme étant « de plus petite taille avec une bonne longueur et une moitié inférieure forte ». Quarterback électrique capable de battre les défenses avec ses bras et ses jambes. Passeur précis sur le terrain avec une excellente sensation de balle profonde. Cohérent et ponctuel avec des tentatives intermédiaires. Des éclairs d’insaisissabilité et d’improvisation lorsque la poche s’effondre. Dangereux en fuite, mais c’est une perspective de passe en premier.

« Concurrent de haut niveau et leader avec les actifs incorporels nécessaires. Pourrait continuer à affiner la mécanique et raccourcir la livraison. Démarrant potentiel sur plusieurs années au niveau élite Power Five.

Parmi le trio de quarterbacks de l’UW qui sont entrés sur le portail de transfert, le senior Dylan Morris (James Madison) et l’étudiant de première année en chemise rouge Austin Mack (Alabama) se sont engagés dans des écoles extérieures, tandis que le senior Will Rogers ne l’a pas encore fait et pourrait éventuellement revenir. Le partant remarquable des Huskies au cours de chacune des deux dernières saisons, Michael Penix Jr., est un choix possible de première ronde lors du prochain repêchage de la NFL.

Shaw, quant à lui, arrive à Seattle après avoir contribué 12 plaqués et une passe décisive en quatre matchs (deux départs) en tant que véritable étudiant de première année à Indiana en 2023. L’athlète de 6-0 et 180 livres est originaire de Los Angeles et a été classé parmi les trois -recrue star et corner n°63 de la classe 2023 par 247Sports.

UW renvoie également trois corners éprouvés chez le senior Thaddeus Dixon et les juniors Elijah Jackson et Davon Banks. Le senior Jabbar Muhammad et le junior Jaivion Green (qui s’est engagé à Stanford) sont déjà entrés sur le portail de transfert.

Mohammed, 6-0 et 180 livres, est classé parmi les recrues trois étoiles et le porteur de ballon n°121 dans la classe 2024 par 247Sports. Il a également reçu des offres de Cal, du Boston College, de l’Iowa State et plus encore.

Mohammed a compilé 2 147 verges au sol, 11,4 verges par course, 39 touchés au sol, quatre touchés sur réception, un touché retour de coup d’envoi, un touché retour d’interception et un touché retour échappé en 13 matchs en tant que senior à Apollo (Arizona) High.

Même sans l’exceptionnel Dillon Johnson – qui s’est déclaré pour le repêchage de la NFL en 2024 – les Huskies prévoient d’avoir six porteurs de ballon boursiers : Coleman, Mohammed, les seniors Cameron Davis et Daniyel Ngata, et les juniors Will Nixon et Sam Adams II.

Du point de vue du personnel, les Huskies ont encore beaucoup de travail à faire.

Mais c’est certainement un début.