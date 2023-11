Les Huskies battent Bemidji State pour une troisième victoire consécutive

Photographie Brent Cizek



BEMIDJI, Minnesota. – Michigan Tech a remporté son premier match du CCHA 4-2 à Bemidji State vendredi (10 novembre), remportant la troisième victoire consécutive. Arvid Caderoth a marqué les quatre buts avec deux buts et deux passes décisives. Lauri Raiman et Jack Works ont également marqué.

“Nous avons joué une bonne troisième période malgré ces pénalités”, a déclaré l’entraîneur de Tech Joe Shawhan. “Je suis content pour Arvid. Personne ne consacre plus d’efforts et de temps que lui. Sa ligne a marqué les quatre buts ce soir.

“J’apprécie ce groupe. Ils rivalisent et jouent dur. Nous devons encore nous améliorer dans notre corps défensif, mais nous le ferons petit à petit et nous continuons à voir des signes de croissance.”

Les Huskies ont pris une avance de 2-0 en première période. Arvid Caderoth a marqué son premier de la saison à 9 min 52 s après le début du match lorsqu’il a récupéré la rondelle et a réussi un rebond en avantage numérique. Le tir initial de Max Koskipirtti a été arrêté et Jed Pietila a ajouté la deuxième passe décisive.

Lauri Raiman a ajouté à l’avance 1:32 plus tard avec un but de rebond similaire au premier. Kasper Vaharautoo a décoché un tir de la pointe qui a dévié de Caderoth. Avec le gardien de but à terre et hors de position, Raiman a inscrit son deuxième de la saison.

Les Beavers ont pris l’avantage grâce à un tir rapide dans la circulation sur le bâton de Kyle Looft depuis le haut du cercle. Austin Jouppi et Jackson Jutting ont aidé sur le but avec 2:27 à jouer en premier.

Arvid Caderoth a repoussé le score à un match de deux buts à 7 :09 après le début de la seconde. Ryland Mosley a volé la rondelle sous la ligne de but et l’a fait passer devant. Caderoth a fait passer le gant du gardien de but pour marquer son 10e but en carrière.

Les Huskies ont ensuite été sifflés sur quatre pénalités consécutives. Après une décision de trop d’hommes, les Beavers ont marqué à 4:57 du troisième match pour porter le score à 3-2. Liam Engstrom a obtenu le but de Carter Jones et Kyle Looft.

BSU a retiré son gardien de but avec 1:15 à jouer, puis a utilisé un temps mort tardif. Les Huskies ont réussi à faire sortir la rondelle de la zone défensive et Jack Works a marqué un but dans un filet désert avec 14,2 secondes à jouer. Arvid Caderoth et Lauri Raiman ont contribué au deuxième but de la saison pour Works.

Tech outshot BSU 30-20. Blake Pietila a remporté son 60e match en carrière avec 18 arrêts. Il a également profité de deux tirs qui ont touché ses poteaux en deuxième période, et Trevor Russell a bloqué quatre tirs devant lui. Gavin Enright a arrêté 26 tirs pour l’équipe locale. Kyle Kukkonen, Ryland Mosley et Arvid Caderoth ont chacun accumulé cinq tirs au but.

Les Huskies étaient 1-en-3 en avantage numérique et 5-en-6 en désavantage numérique.

Les équipes termineront la série du CCHA à 19 h 07, heure de l’Est, samedi.