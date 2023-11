Les Huskers battent les Wildcats, 3-1 – Université du Nebraska

LINCOLN, Neb. – L’équipe n°1 de volleyball du Nebraska a remporté son 24e match consécutif avec une victoire 3-1 (28-26, 24-26, 25-11, 25-20) contre Northwestern devant 8 637 spectateurs au Bob Devaney Sports. Centre mercredi soir.

Le Nebraska s’est amélioré à 24-0 (15-0 Big Ten), son meilleur début de saison depuis 2005 (28-0). Northwestern est tombé à 11-14 (5-10 Big Ten).

Les Huskers ont atteint 0,278 et ont maintenu les Wildcats à 0,143, dont 0,087 au cours des trois derniers sets. Le Nebraska a réalisé 13 blocs dans la soirée, dont sept par Bekka Allick, six par Andi Jackson et cinq par Bergen Reilly.

Merritt Beason et Harper Murray ont chacun réussi 13 attaques décisives pour mener le Big Red. Allick a égalé son record de la saison avec 11 attaques décisives et atteint 0,562, et Ally Batenhorst a également réalisé des attaques décisives à deux chiffres avec 10. Jackson a réussi huit attaques décisives avec 0,600.

Reilly a terminé avec 45 passes décisives et 12 récupérations pour son troisième double-double consécutif. Lexi Rodriguez a réalisé 11 récupérations, tandis que Beason en a réalisé 10.

Laney Choboy a servi deux des quatre as du Nebraska dans le match.

Ensemble 1 : Les Huskers détenaient une avance de 5-3 avant que Northwestern ne marque un point de 6-2 pour remonter 9-7. Les Wildcats menaient 12-10 lorsqu’un kill de Murray et une erreur d’attaque des Wildcat ont égalisé le score à 12-12. Un kill de Jackson a remis le Big Red en tête, 15-14, mais Northwestern a marqué quatre points consécutifs pour remonter 20-17. Les Wildcats menaient 22-19, mais une victoire d’Allick et une erreur de frappe de Northwestern ont permis au Nebraska de se retrouver à 22-21. Beason a ensuite réussi des attaques décisives consécutives pour donner une avance de 23-22 aux Huskers. Un kill de Northwestern a égalisé le score à 23-23, mais Beason a intensifié avec un autre kill pour le point de set, 24-23. Northwestern a répondu à nouveau, mais Batenhorst a réussi un kill pour un autre point de set, 25-24. Une fois de plus, les Wildcats se sont battus avec un kill, et une erreur de frappe de Husker a donné un point de set à Northwestern, 26-25. Beason a terminé depuis la rangée arrière pour porter le score à 26-26, et Allick et Murray ont fait équipe pour un bloc et un autre point de set de Husker, 27-26. Cette fois, Murray a terminé le set avec un kill pour une victoire de 28-26.

Ensemble 2 : Les Huskers ont pris une avance de 10-4 grâce à deux attaques décisives d’Allick et deux de Beason. Mais Northwestern s’est redressé après avoir perdu 13-7 avec cinq points consécutifs pour se rapprocher d’un seul, 13-12. Après un kill de Murray, les Wildcats ont réussi un kill et un blocage pour égaliser le score à 14-14. Beason et Allick ont ​​​​combiné pour un bloc et une avance de 15-14, mais les Wildcats ont marqué cinq des six points suivants pour remonter 19-16. Une erreur de service de Northwestern a été suivie de deux erreurs de frappe de Wildcat pour égaliser le score à 19-19. Murray a réussi deux attaques décisives autour de deux erreurs de frappe du Nord-Ouest pour une avance de 23-20 sur Husker. Mais les Wildcats ont répondu avec deux attaques décisives, un as et un blocage pour remporter le point de set à 24-23. Murray a terminé pour que les Huskers égalisent le score à 24-24, mais Northwestern a remonté 25-24 avec un kill et a remporté le set, 26-24, avec un bloc.

Ensemble 3 : Murray a réussi deux attaques décisives, Allick a réussi un bloc en solo et Reilly a servi un as pour un départ 4-0 pour Husker. Les attaques consécutives de Batenhorst et Jackson ont maintenu le Nebraska en avance de quatre, 9-5, et un as de Choboy a aidé les Huskers à prendre l’avance à 12-6. Après que Northwestern l’ait réduit à 12-8, Murray a réussi un kill et Allick a posté des blocs consécutifs pour une avance de 16-8. Allick a ajouté un kill et Batenhorst a réussi trois kills consécutifs alors que les Huskers ont augmenté leur avance à 23-10. Allick a réussi un autre kill, et Beason et Jackson ont combiné pour un blocage et une victoire de 25-11. Les Huskers ont limité les Wildcats à -0,074 dans le set.

Ensemble 4 : Les Huskers ont pris du retard 8-3 avant de se ressaisir avec une séquence de 6-0 pour prendre une avance de 9-8. Batenhorst et Beason ont réussi des attaques décisives, puis Jackson et Reilly ont combiné pendant trois blocs d’affilée avant un as de Choboy. Les victoires de Jackson et Allick ont ​​donné l’avantage au Nebraska 11-9, et le Nebraska a augmenté 16-12 après les victoires de Murray, Allick et Batenhorst et un as de Rodriguez. Les Wildcats se sont rapprochés de deux, 17-15, après deux erreurs de frappe de Husker, mais les blocages de Jackson et Reilly et Jackson et Murray ont porté le score à 19-15. Beason et Allick ont ​​réussi des attaques décisives pour une avance de 23-16, et Beason a remporté une balle de match pour les Huskers à 24-17 avec une attaque décisive. Allick a réussi un passage supérieur pour compléter la victoire, 25-20.

Suivant: Les Huskers accueilleront l’Illinois dimanche à 14 heures au Bob Devaney Sports Center.