Les Hurricanes rebondissent après leur défaite pour dominer les Devils et prendre la tête de la série 3-1

Jordan Martinook a récolté un but et deux passes et les Hurricanes de la Caroline ont marqué cinq fois en deuxième période pour battre les Devils du New Jersey 6-1 à Newark mardi soir pour une avance de 3-1 en demi-finale de la Conférence de l’Est.

Martin Necas a marqué deux fois et Brett Pesce, Jesper Fast et Brent Burns ont ajouté des buts alors que les Hurricanes ont mis en déroute les jeunes Devils pour la troisième fois en quatre matchs. Frederik Andersen a effectué 21 arrêts dans un match relativement facile après avoir accordé un but précoce à Jack Hughes.

Les Hurricanes ont dominé le New Jersey 17-3 lors de leurs trois victoires. Les cinq buts en deuxième période ont été les plus concédés par les Devils en une période cette saison.

Les Canes, qui ont devancé les Devils pour le titre de la division métropolitaine, peuvent conclure la meilleure des sept séries jeudi soir à Raleigh, en Caroline du Nord.

Malgré une défaite de 2-1, le New Jersey semblait avoir l’élan pour le match 4. Il a enregistré une victoire unilatérale de 8-4 dimanche et a fait avancer les choses après le premier conseil de Hughes pour son sixième but des séries éliminatoires.

Les choses ont changé tard dans la période d’ouverture lorsque Martinook a mis en place Necas avec une habile passe retournée pour un tir rapproché qui a battu Vitek Vanecek.

Tout s’est déroulé dans le sens des Hurricanes en deuxième période. Ils ont obtenu quelques rebonds amicaux sur les bâtons des Devils, puis l’ont versé comme un temps mort par l’entraîneur du New Jersey Lindy Ruff et plus tard, un changement de gardien de but au héros du premier tour Akira Schmid n’a pas changé la chance.

Martinook, qui n’a marqué aucun point lors de la victoire de six matchs au premier tour contre les Islanders, a été au centre des choses lors de la grande deuxième période, qui a comporté les quatre premiers buts en 5:20.

Necas a donné l’avantage à la Caroline à 7:26 lorsque le défenseur des Devils Jonas Siegenthaler a dévié une passe transversale de Pesce et elle est allée à l’attaquant de la Caroline seul devant.

Martinook, qui a neuf points dans cette série, a participé aux deux derniers buts. Il a obtenu la deuxième passe décisive lors de la première des séries éliminatoires de Burns à 12:46.

Martinook a clôturé la série de cinq buts en battant Schmid lors d’une pause à 19:36.

Vanecek a accordé cinq buts sur 17 tirs.

Hughes a inscrit les Devils au tableau à 1:55, faisant basculer le tir de Timo Meier entre les jambières d’Andersen pour son sixième but. Necas a fait match nul à 17h40 en fin de match.