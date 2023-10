Les humanitaires répondent aux besoins croissants en matière de santé — Enjeux mondiaux

Des inquiétudes subsistent également pour ceux qui ne peuvent pas quitter la ville de Khankendi, dans la région du Karabakh – connue sous le nom de Stepanakert pour les Arméniens – qui, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est presque vide.

Sa priorité reste de trouver ceux qui sont trop vulnérables pour s’aider eux-mêmes.

Ville déserte

« La ville est désormais complètement déserte. Plusieurs hôpitaux ne fonctionnent pas », a déclaré Marco Succi, responsable du déploiement rapide du CICR.

« Le personnel médical est parti. Les autorités de l’Office des eaux sont parties. Le directeur de la morgue… les acteurs avec lesquels nous travaillions auparavant sont également partis. Cette scène est assez surréaliste.

M. Succi a confirmé que l’électricité et l’eau étaient toujours disponibles dans la ville et que la priorité était de retrouver ces « cas extrêmement vulnérables, les personnes âgées, les handicapés mentaux, les personnes laissées sans personne ».

Impuissant et seul

Parmi eux, Susanna, une patiente âgée atteinte d’un cancer, a été retrouvée ces derniers jours dans un immeuble du quatrième étage, « seule et incapable de sortir de son lit ».

« Les voisins lui avaient laissé de la nourriture et de l’eau plusieurs jours auparavant, mais leurs réserves s’épuisaient. En attendant de l’aide, elle commençait à perdre tout espoir. Après s’être assurée de son état stable, elle a été évacuée en ambulance vers l’Arménie.

Parmi les secours humanitaires destinés à la ville, le responsable du CICR a indiqué que quelque 300 colis alimentaires devraient arriver mardi de Goris, un point d’entrée clé de la région du Karabakh, pour fournir des produits essentiels à ceux qui restent sur place.

« Beaucoup de gens ont laissé leurs maisons et leurs magasins ouverts pour ceux qui pourraient en avoir besoin », a déclaré M. Succi, racontant comment une dame âgée avait nettoyé son réfrigérateur et sa maison, « laissant la porte ouverte pour aérer la maison, vous savez, pour le nouveaux arrivants ».

Afflux massif

Faisant écho à l’urgence de la situation en Arménie voisine, le Dr Marthe Everard, Représentante spéciale de l’Organisation mondiale de la santé de l’ONU, OMS Le directeur régional pour l’Arménie a déclaré que le système de santé du pays devait être renforcé pour faire face à l’afflux « massif » de réfugiés.

S’adressant aux journalistes à Genève via Zoom après son retour de la ville de Goris, le Dr Everard a déclaré que les maladies infectieuses devaient être surveillées et traitées, tandis que les lacunes en matière de vaccination contre la rougeole devaient également être comblées.

La santé mentale et le soutien psychosocial restent « critiques », a-t-elle insisté.

Outre les abris, les nouveaux arrivants ont également besoin d’urgence d’un traitement pour des maladies chroniques telles que l’hypertension, le diabète, les maladies cardiaques et le cancer, a poursuivi le responsable de l’OMS, soulignant l’engagement de l’agence à soutenir les efforts « étendus » du gouvernement arménien.

Intégrer les agents de santé

« Cela implique de soutenir l’intégration de plus de 2 000 infirmières et de plus de 2 200 médecins dans le système de santé arménien », a déclaré le Dr Everard.

Le responsable de l’OMS a également noté que l’agence des Nations Unies avait intensifié son aide d’urgence à l’Arménie en fournissant des fournitures pour aider à soigner plus de 200 adultes et enfants qui ont subi de terribles brûlures lors de l’explosion d’un dépôt de carburant au Karabakh la semaine dernière, qui a également coûté la vie à 170 personnes.

Une équipe spécialisée dans les brûlés a également été déployée dans le cadre de l’initiative des équipes médicales d’urgence de l’OMS et est arrivée à Erevan ce week-end, a déclaré le Dr Erevard. « Nous avons lancé un appel plus large pour que davantage d’équipes spécialisées viennent compléter ce personnel et soutenir le déplacement de certains de ces patients les plus critiques vers des centres spécialisés à l’étranger. »