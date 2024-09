Les humanitaires font appel à des artistes et des créateurs pour toucher une jeunesse passionnée pendant la semaine des Nations Unies

NEW YORK– Une discussion animée a éclaté dans les coulisses Semaine du climat à New York entre un comédien TikTok, une actrice à la mode, un entrepreneur en cuisine latine et un créateur de contenu culinaire.

Convoqués par le Programme Alimentaire Mondial des États-Unis pour éduquer le public du panel – plus de 1,8 millions de followers sur Instagram combinés – sur la faim, les quatre ont évalué les meilleures pratiques pour analyser de manière authentique les sujets importants sur les réseaux sociaux.

«Je veux me forcer à être plus actif sur TikTok», a déclaré « Avatar : La Voie de l’Eau » star Bailey Bass. Les utilisateurs « ont une pensée, ils parlent sur leur téléphone et la publient. C’est très palpable.

« Mais comment sais-tu que c’est vrai ? » a demandé Manolo Gonzalez Vergara, co-fondateur de la marque culinaire Toma avec sa mère et l’actrice Sofia Vergara. « C’est juste une personne qui parle. »

« Mais c’est quelqu’un avec qui vous pouvez communiquer, donc il y a un certain niveau de confiance », a ajouté Drea Okeke, un ingénieur nigérian-américain devenu star des médias sociaux avec plus de 6 millions de followers sur TikTok.

L’échange a mis en lumière les questions auxquelles sont confrontés les acteurs humanitaires alors qu’ils tentent d’atteindre des générations plus jeunes et plus soucieuses de l’environnement qui – ils ont régulièrement reconnu tout au long les nombreux événements qui se déroulent cette semaine aux côtés du Les Nations Unies Assemblée générale à New York – ont pour mission de sortir le monde du trou laissé par des années d’inaction climatique.

Le co-fondateur milliardaire de Microsoft, Bill Gates, l’a reconnu lors d’un jeudi Q.&A faisant la promotion de sa nouvelle émission Netflix. « Nous avons laissé de véritables défis à la prochaine génération », a reconnu Gates, qui dirige l’une des plus grandes fondations philanthropiques au monde.

Les jeunes très suivis en ligne peuvent constituer de bons « espaces réservés » pour les institutions plus âgées qui recherchent une pertinence auprès des nouvelles générations, a déclaré Wawa Gatheru. Le militant kényan-américain utilise régulièrement Instagram pour promouvoir Fille noire écologistela communauté nationale qu’elle a fondée pour diversifier le leadership du mouvement climatique.

Mais Gatheru a mis en garde contre le fait de mettre en boucle « tout jeune qui est visible en ligne en tant qu’influenceur » ou, alternativement, de dévaloriser l’expertise des leaders de jeunesse simplement parce qu’ils sont actifs en ligne.

« Afin de le faire correctement et efficacement, sans être symbolique, il est très important de considérer les jeunes comme des collaborateurs, les jeunes comme des capables », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Des cordons « créateur de contenu » étaient suspendus à certains Initiative mondiale Clinton le cou des participants lors d’un nouvel événement du rassemblement annuel organisé par la fondation philanthropique de l’ancienne Première Famille.

L’événement de deux jours marquait la première fois que les organisateurs consacraient intentionnellement un espace à la collaboration des influenceurs. Cela est né de la reconnaissance du fait que les créateurs contribuent à façonner la façon dont « des millions de personnes interagissent avec les autres et comprennent leur monde », selon Francesca Ernst-Khan, directrice de la marque et du numérique de la Fondation Clinton.

Là-bas, lors d’une conversation sur l’impact de la diversité des récits sur les mouvements sociaux, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton a demandé à Shonda Rhimes comment pousser les gens à l’action lorsque leur attention est répartie sur tant de plateformes différentes.

Rhimes, le showrunner primé derrière les succès télévisés « Scandal » et « Grey’s Anatomy », a déclaré que « si vous pouvez divertir les gens, vous pouvez tout leur apprendre ». Les vidéos supplémentaires sur des applications comme TikTok, a-t-elle déclaré, peuvent atteindre des personnes que le contenu original « n’atteindrait jamais ».

« Si vous pouvez placer un récit émotionnel sur n’importe quel sujet – si vous pouvez y mettre un visage, si vous pouvez créer un personnage pour cela, si vous pouvez montrer une lutte qui inspire – vous pouvez vraiment attirer l’attention de quelqu’un », a déclaré Rhimes.

C’est une approche défendue depuis longtemps par Global Citizen, l’organisation internationale à but non lucratif de lutte contre la pauvreté qui est retourné à Central Park à New York samedi pour son festival de musique annuel dont la vedette cette année est Post Malone.

Animé par l’ambassadeur de longue date Hugh Jackman, le festival a présenté des apparitions de célébrités et de nouveaux engagements de dirigeants mondiaux. Bill Nye « The Science Guy », la célèbre écologiste Jane Goodall et DJ Khaled sont tous montés sur scène à différents moments. La pop star anglaise Ed Sheeran a surpris la foule en interprétant plusieurs succès avec Chris Martin de Coldplay dans un set de fin de soirée non programmé.

L’événement a généré 1 milliard de dollars, selon Global Citizen. Le ministre danois des Finances, Nicolai Wammen, a annoncé que son pays enverrait plus de 491 millions de dollars à l’Association internationale de développement de la Banque mondiale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un montant combiné de 530 millions de dollars pour l’alliance mondiale pour les vaccins Gavi et l’aide humanitaire axée sur l’alimentation.

Les organisateurs se sont concentrés sur la mobilisation des jeunes et ont offert une entrée gratuite sur l’application mobile en échange d’actes tels que du bénévolat ou la signature de pétitions.

« Je sais que vous êtes très nombreux à m’avoir rejoint pour agir afin de gagner vos billets pour être ici ce soir », a déclaré la rappeuse et chanteuse Doja Cat, lauréate d’un Grammy, au milieu de son set. « Mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. S’il vous plaît, continuez à utiliser votre voix pour aider ceux qui fuient la violence à obtenir la nourriture, un abri et l’éducation dont ils ont besoin et qu’ils méritent vraiment.

Les appels à l’action sont plus souvent nécessaires dans les espaces en ligne, selon Navin Durbhakula. L’association à but non lucratif des seniors de Harvard cherche à construire des systèmes alimentaires plus durables.

Durbhakula estime qu’une grande partie des informations liées au climat partagées sur les réseaux sociaux sont « orientées vers le cynisme », ce qui, selon lui, constitue un « signal d’alarme » important.

« Nous savons qu’il n’y a pas beaucoup de choses que nous pouvons faire en tant que jeunes et qui n’ont probablement pas accès aux mêmes espaces » que les professionnels », a-t-il déclaré. « Mais comment utiliser notre voix pour sensibiliser, pour diffuser davantage d’informations importantes ? »

Les quatre membres du Conseil des activistes de la faim zéro du Programme alimentaire mondial américain ont partagé des extraits de leur panel de la Semaine climatique au cours du week-end. Bass a déclaré que le PAM – qui se décrit comme la plus grande organisation humanitaire mettant en œuvre des programmes de repas scolaires – a très peu de notoriété malgré son vaste travail.

Bass a déclaré qu’il était particulièrement « vital » de diffuser son message car le PAM ne dispose pas des fonds nécessaires pour atteindre ses objectifs actuels.

Rebecca Middleton, responsable du plaidoyer et de l’engagement du Programme alimentaire mondial aux États-Unis, a déclaré que l’objectif est de tirer parti de l’influence des jeunes de toutes les tranches d’âge.

« Ils ressentent un sentiment de frustration à l’égard de certaines générations plus âgées. Je suis de la génération X et nous n’avons pas résolu le problème », a-t-elle déclaré à AP. « Ce n’est pas la génération Z qui va régler le problème. Mais je pense que la génération Z va être le catalyseur des solutions que nous recherchons en tant que pays et en tant que monde.

La couverture de l’Associated Press sur la philanthropie et les organisations à but non lucratif reçoit le soutien de la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu. Pour toute la couverture philanthropique d’AP, visitez https://apnews.com/hub/philanthropy.