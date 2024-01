Les humains vivent plus longtemps partout dans le monde et l’écart de longévité entre hommes et femmes se réduit

Que ce soit dans les régions les plus rudes d’Afrique ou dans les régions les plus riches de Californie, la longévité humaine augmente.

En outre, l’écart entre l’espérance de vie des hommes et des femmes se réduit, rapportent les chercheurs de l’Université d’Alcalá en Espagne dans la revue PLoS One.

Les auteurs ont divisé la population mondiale en cinq groupes et ont constaté que chaque région présentait une espérance de vie plus longue et moins de disparités entre les sexes au cours des 30 dernières années. Ils ont également déclaré que leurs données prédisent que ces tendances se poursuivront au cours de la prochaine décennie.

Mais même si les conditions de plus en plus sûres pour les emplois manuels signifient que les hommes meurent moins au travail, les experts estiment qu’ils n’atteindront jamais l’espérance de vie des femmes en raison de conditions causées par leur chromosome Y, qui semble être associé à un risque accru. de maladies mortelles et non transmissibles.

En termes d’espérance de vie, les chercheurs ont constaté que la plupart des pays du monde ont vu leur longévité s’améliorer au cours des deux derniers siècles, selon des données provenant de tous les continents entre 1990 et 2000. Les mesures utilisées étaient l’espérance de vie à la naissance et huit autres indicateurs de mortalité du Documents de la Division de la population des Nations Unies relatifs à 194 pays.

Ils ont ensuite regroupé ces pays pour créer cinq groupes distincts en fonction de leurs caractéristiques de mortalité et de longévité entre 1990 et 2010.

Parmi les cinq groupes de pays, les chercheurs ont constaté que l’espérance de vie augmente et que l’écart de mortalité entre hommes et femmes se réduit. Les chercheurs ont également étendu leur modèle pour prédire les résultats des groupements en 2030 et ont constaté une continuation de ces tendances.

Même si tous les domaines se sont améliorés, l’Afrique s’est avérée être la région où les indicateurs de mortalité ont connu les améliorations les plus significatives.

“Ce fait montre clairement la croissance des processus de vieillissement dans le monde au cours des 30 dernières années”, a déclaré l’auteur principal, le professeur David Atance. « Même les pays à revenu élevé les plus performants continuent de croître, même si ces améliorations ont ralenti avec le temps. »

Il a ajouté que la réduction de l’écart de longévité entre les sexes, qui diminue à la fois dans l’analyse groupée et dans l’analyse par pays à l’échelle mondiale, pourrait s’expliquer par le fait que les modes de vie « nocifs » passés des cols bleus ont été laissés de côté ces dernières années.

Si des tranches de plus en plus importantes de la population nationale vieillissent jusqu’à la fin des années 70, 80 et 90, comme Atance et d’autres l’ont prédit, l’humanité devra rapidement réexaminer l’image de la vieillesse dans nos sociétés, sans s’asseoir dans des fauteuils à bascule et se faire soigner. .

Le célèbre psychologue Gabor Mate a comparé le phénomène de gérontocratie à l’idée des « aînés contre les personnes âgées » où, dans les sociétés traditionnelles, les vieux sont toujours des membres contributeurs et valorisés de la communauté, qui sont consultés pour leur sagesse, mais qui peuvent aussi toujours physiquement porter leur poids.

