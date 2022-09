Les humains veulent exploiter la lune. Voici ce que les experts du droit spatial disent que les règles sont

Exploiter la lune peut sembler être un concept qui appartient à un roman de science-fiction, mais il est probable qu’il fera partie de la réalité dans un avenir pas si lointain. Cela en a fait un sujet de discussion brûlant parmi les avocats de l’espace – oui, il y a des avocats de l’espace – sur Terre.

Lorsque Michelle Hanlon, codirectrice du programme de droit aérien et spatial de l’Université du Mississippi, raconte aux gens ce qu’elle fait dans la vie, elle dit que la plupart des gens sont confus.

« La plupart des gens pensent que je suis un avocat spécialisé dans l’immobilier. Quel type d’espace vendez-vous ? » dit-elle en riant. Mais en fait, Hanlon est un expert du droit régissant l’espace extra-atmosphérique.

Il existe plusieurs accords internationaux régissant l’espace, dont le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, qui a été rédigé pendant la guerre froide et signé par plus de 100 pays, dont les États-Unis, la Chine et la Russie.

Ce traité, qui stipule que “l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, n’est pas soumis à l’appropriation nationale par revendication de souveraineté”, est ce qui empêche les pays de se précipiter et de déclarer la propriété de la lune.

Un rendu artistique de la station internationale de recherche lunaire prévue, une collaboration de développement entre la Chine et la Russie. (Administration nationale de l’espace de Chine)

“Vous ne pouvez pas planter un drapeau n’importe où dans l’espace et dire que cela appartient maintenant aux États-Unis, cela appartient maintenant à la Russie, cela appartient maintenant à la Chine”, a déclaré Hanlon.

Mais lorsqu’il s’agit d’exploiter la lune à la recherche de ressources, les choses se compliquent. Des experts juridiques s’efforcent de déterminer exactement comment ce traité s’applique lorsque des nations – ou des entreprises privées travaillant pour le compte de nations – commencent à récolter des ressources sur la lune ou des astéroïdes.

« En construisant une exploitation minière, certains diraient … vous revendiquez en fait la souveraineté par un autre moyen », a déclaré Hanlon. « Nous devons apprendre à faire quelque chose dans l’espace que nous n’avons pas encore appris à faire sur Terre. Et c’est : être conscient et respectueux les uns des autres.

Cela sera mis à l’épreuve dans les prochaines années, alors que les principales nations spatiales se précipitent pour établir des bases sur la lune.

La mission Artemis de la NASA, à laquelle l’Agence spatiale canadienne contribue, espère envoyer des humains sur la Lune d’ici 2030.

Cette fois-ci, le plan n’est pas seulement de visiter mais de rester pour de bon. Cela comprend la construction d’un camp de base au pôle sud lunaire, ainsi qu’une passerelle lunaire – un vaisseau spatial qui orbiterait autour de la lune.

La Chine et la Russie ont leur propre base lunaire en développement, une collaboration entre les deux pays appelée Station internationale de recherche lunaire.

Afin d’éviter de transporter des ressources de la Terre pour soutenir ces habitats, les programmes spatiaux espèrent récolter des ressources de la surface glacée de la lune. Cela comprend l’eau – essentielle à la vie humaine et une source de carburant lorsqu’elle est décomposée en hydrogène et en oxygène – ainsi que des minéraux de terres rares et de l’hélium-3, une source potentielle d’énergie.

REGARDER | La NASA fait appel à des inventeurs pour aider à comprendre l’exploitation minière lunaire :

La NASA a sélectionné quatre entreprises pour “collecter des ressources spatiales” en son nom et a lancé un concours pour que le public conçoive, construise et teste des prototypes pour creuser la saleté glacée de la lune.

“La lune est assez grande et la lune elle-même ne va pas être bondée, mais les zones où nous savons qu’il y a de l’eau vont devenir bondées”, a déclaré Hanlon.

Pas le Far West

Compte tenu des antécédents de l’exploitation minière sur Terre, y compris le bilan humain et les dommages environnementaux, on craint que les mêmes erreurs ne se reproduisent lorsque les humains deviendront une espèce véritablement spatiale.

“Je m’inquiète parfois”, a déclaré Kuan-Wei Chen, juriste expert en droit spatial et directeur exécutif du Centre de recherche en droit aérien et spatial de l’Université McGill.

“Nous ne voulons pas voir à nouveau la répétition de l’histoire, lorsque les pays et les opérateurs commerciaux se rendent dans ce qu’ils appellent un” nouveau monde “pour commencer à se battre et à s’engager dans des conflits sur les ressources.”

C’est pourquoi, dit-il, il appartient aux universitaires et aux gouvernements de souligner qu’il existe des lois régissant l’espace.

“L’espace n’est pas un vide juridique. Ce n’est pas le Far West. Ce ne devrait pas être le Far West.”

La fusée Artemis 1 de la NASA est en place au Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride. Une deuxième tentative de lancement du vaisseau spatial sans équipage est prévue samedi. (John Raoux/Associated Press)

Pour aider à guider les pays à travers ces cadres existants, Chen a travaillé avec une équipe de l’Université McGill ainsi qu’une coalition d’experts internationaux pour produire un manuel sur le droit international dans l’espace extra-atmosphérique.

Compte tenu des tensions géopolitiques actuelles, y compris l’annonce par la Russie qu’elle quittera la Station spatiale internationale et construira la sienne, Chen dit qu’il vaut mieux travailler avec les traités qui existent déjà plutôt que d’essayer d’amener les pays à en accepter un nouveau.

Mais le traité sur l’espace extra-atmosphérique est sujet à interprétation en ce qui concerne l’exploitation minière.

“La loi dit très clairement qu’il n’est pas permis de s’approprier la lune. Maintenant, cela signifie-t-il que vous n’êtes pas autorisé à extraire et à utiliser vos ressources qui se trouvent dans le sol ou le sous-sol de la lune ? Ce n’est pas clair”, a déclaré Chen. .

Généralement convenu : si vous l’exploitez, vous le possédez

La NASA a présenté les accords d’Artemis en 2020, comme ce qu’elle décrit comme établissant “un environnement sûr et transparent qui facilite l’exploration, la science et les activités commerciales dont toute l’humanité peut profiter”.

Dans une déclaration envoyée à CBC, un porte-parole a déclaré que “l’extraction des ressources spatiales ne constitue pas en soi une appropriation nationale”.

Mais la Russie et la Chine n’ont pas signé les accords dirigés par les États-Unis, et les experts disent qu’il est peu probable qu’ils le fassent.

“La Russie et la Chine croient très fermement que le seul endroit où vous pouvez faire une loi sur l’espace est au sein des Nations Unies et ils voient les accords d’Artemis comme une tentative de contourner cela”, a déclaré Hanlon.

“Je pense que les États-Unis diraient que nous ne contournons pas, nous ne faisons que démarrer.”

Quoi qu’il en soit, Hanlon a déclaré que l’interprétation du traité sur l’espace extra-atmosphérique par les accords d’Artemis, telle qu’elle s’applique à l’exploitation minière, est conforme à ce qui a été généralement accepté. Elle dit que les plats à emporter – avec lesquels la Chine et la Russie n’ont jamais été en désaccord – peuvent se résumer à “si vous l’exploitez, vous le possédez”.

Michelle Hanlon, codirectrice du programme de droit aérien et spatial de l’Université du Mississippi, a déclaré que si les humains pouvaient proposer un plan pour gérer durablement les ressources dans l’espace, cela profiterait à toute l’humanité. (Soumis par Michelle Hanlon)

Alors que les nations se rapprochent de l’établissement d’une présence sur la Lune et au-delà, Hanlon et Chen conviennent qu’il faut mieux comprendre comment le droit international s’applique.

L’espoir est que les nations respecteront les traités actuels et trouveront un moyen de récolter les ressources de manière équitable et durable.

S’ils ne le font pas, ou si un conflit éclate, la communauté internationale devra s’appuyer sur des pressions diplomatiques – ou il est possible de se tourner vers la Cour internationale de Justice.

“Nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons dans l’espace extra-atmosphérique et aussi sur la lune n’aura pas d’impact préjudiciable sur nous en ce moment, mais aussi sur la génération future”, a déclaré Chen.

“Ces lois internationales … ont été rédigées avec ces principes directeurs visant à garantir que l’espace est un domaine pacifique et à garantir qu’il existe un avenir durable pour l’avenir de l’humanité dans l’espace, sur la lune et sur d’autres planètes.”