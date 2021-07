Les humains sont «susceptibles de trouver une vie intelligente dans l’univers», déclare un ancien astronaute de la NASA après le rapport sur les ovnis du Pentagone

La vie INTELLIGENTE est « susceptible » d’exister ailleurs dans l’univers en dehors de la Terre, a déclaré l’administrateur de la NASA et ancien astronaute Bill Nelson.

Les commentaires de l’ancien sénateur sont venus en réponse à un rapport d’OVNI publié le mois dernier par le Pentagone qui ne pouvait pas exclure la vie extraterrestre dans près de 150 rencontres inexpliquées avec des objets volants non identifiés.

Bill Nelson a déclaré qu’il était « probable » que les humains ne soient pas seuls dans l’univers Crédit : CNBC

Le Pentagone a publié un rapport tant attendu sur les ovnis le mois dernier

S’adressant à CNBC, Nelson a déclaré qu’il était probable que la vie existe dans l’univers au sens large et a indiqué son âge et son étendue comme explication possible.

« Si vous avez un univers vieux de 13,5 milliards d’années – il est si grand – y a-t-il une autre chance pour un autre Soleil et une autre planète qui a une atmosphère comme la nôtre ? Je dirais oui.

« Donc, je pense que nous allons avoir une indication qu’il y a une vie intelligente là-bas. »

Nelson a ajouté que la NASA recherchait une vie intelligente à la fois dans et au-delà de notre propre système solaire depuis des années.

L’homme de 78 ans a noté que Mars recèle peut-être des indices pour aider à cette recherche.

« Nous recherchons la vie sur Mars, sur les autres planètes, dans le cosmos, en essayant de déterminer d’autres soleils qui ont des planètes avec une atmosphère habitable », a déclaré Nelson.

Nelson a déclaré qu’il est probable que la vie existe dans l’univers au sens large et a indiqué son âge et son étendue comme explication possible Crédit : EPA

Nelson est maintenant administrateur de la NASA mais était autrefois astronaute Crédit : Getty

Le rover Perseverancing et l’hélicoptère Ingenuity de la NASA sont actuellement stationnés sur la planète rouge, à la recherche de preuves fossilisées de vie.

Ingenuity a effectué son neuvième vol sur Mars lundi, volant pendant trois minutes et voyageant aussi rapidement que cinq mètres par seconde.

« Cette fois-ci, il s’agit de repérer une région très sablonneuse afin de déterminer si le rover s’y rend et peut éventuellement rester coincé dans le sable, alors Ingenuity fait des choses incroyables », a déclaré Nelson.

L’interview de Nelson avec CNBC mardi marquait la deuxième fois en moins de deux semaines qu’il affirmait que les humains ne sont probablement pas seuls dans l’univers.

Après la publication du rapport du Pentagone, Nelson a affirmé avoir vu la version classifiée du document et a déclaré qu’il pensait « qu’il y a clairement quelque chose là-dedans ».

« Nous ne connaissons pas la réponse à ce que ces pilotes de la Marine ont vu, ils savent qu’ils ont vu quelque chose, ils l’ont suivi, ils ont verrouillé leur radar dessus, ils l’ont suivi, il se déplacerait soudainement rapidement d’un endroit à un autre », a-t-il déclaré. mentionné.

« Mon sentiment est qu’il y a clairement quelque chose là-bas. Ce n’est peut-être pas extraterrestre, mais s’il s’agit d’une technologie dont disposent certains de nos adversaires, alors nous ferions mieux de nous inquiéter. »

La NASA recherche une vie intelligente depuis des décennies Crédit : Getty

Le Pentagone n’a pas été en mesure d’expliquer 143 des 144 rencontres avec des PAN

Les sceptiques au sein du débat sur les ovnis pensent que les observations peuvent être expliquées par des drones hypersoniques envoyés par des pays comme la Russie ou la Chine, mais Nelson ne semble pas convaincu.

Il a dit : « Nous ne pensons pas (que c’est un adversaire) mais quand il s’agit de l’univers, rappelez-vous que l’univers est si grand, nous avons un programme à la NASA appelé Search for Extraterrestrial Intelligence.

« Mais, jusqu’à présent, nous n’avons aucune communication de réception de quelque chose d’intelligent. »

Le rapport de juin sur les ovnis tant attendu a enquêté sur 144 observations de « phénomènes aériens identifiés » (UAP) signalés par le personnel militaire américain entre 2004 et 2021.

Les autorités ne pouvaient expliquer qu’un incident avec une grande confiance – un gros ballon qui se dégonflait. Les 143 autres restent non résolus.

Les sceptiques dans le débat sur les ovnis pensent que les observations peuvent être expliquées par des drones hypersoniques

Les scientifiques n’ont pas encore trouvé de preuves d’une vie intelligente Crédit : Getty – Contributeur

Les enquêteurs étaient cependant convaincus que la majorité du « phénomène aérien non identifié » étaient des objets physiques, a déclaré un responsable.

« Nous pensons absolument que ce que nous voyons ne sont pas simplement des artefacts de capteurs. Ce sont des choses qui existent physiquement », ont-ils poursuivi, ajoutant que 80% des incidents comprenaient des données provenant de plus d’un capteur.

Onze des cas impliquaient un « accident évité de justesse » avec du personnel américain, ont déclaré les enquêteurs.

Le rapport n’a pas pu exclure que les observations d’UAP résultaient de visiteurs extraterrestres – bien qu’aucune preuve n’ait été trouvée.

L’ancien responsable du MOD, Nick Pope, avait précédemment déclaré au Sun : « Que ce soit la Russie qui envoie des drones dangereusement près des porte-avions ou que ce soit vraiment quelque chose de plus éloigné, c’est un problème de défense et de sécurité nationale et vous ne pouvez pas simplement le rejeter.

Le rapport marque un tournant pour le gouvernement américain après que l’armée ait passé des décennies à détourner, démystifier et discréditer les observations d’objets volants non identifiés et de « soucoupes volantes » remontant aux années 1940.

Le rapport principal n’a pas été classé et rendu public, mais il y a aussi une annexe classée qui restera secrète.