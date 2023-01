Les humains sont capables de comprendre les autres singes mieux que la pensée, selon la recherche

Nous ne sommes peut-être pas en mesure d’engager une conversation, de débattre de politique ou de discuter du sens de la vie avec d’autres grands singes, mais notre capacité à nous comprendre les uns les autres pourrait être plus grande qu’on ne le pensait.

Les chercheurs ont découvert que les humains adultes peuvent discerner la signification des gestes produits par les bonobos et les chimpanzés, même s’ils n’utilisent pas nécessairement ces gestes eux-mêmes.

“Il semble que ce soit une capacité qui soit également conservée dans notre espèce [as other apes]», a déclaré le Dr Kirsty Graham, premier auteur de la recherche de l’Université de St Andrews, en Écosse.

Écrivant dans la revue PLoS Biology, Graham et sa collègue, le Dr Catherine Hobaiter, ont déclaré que la communication intentionnelle, dans laquelle un individu transmet un sens à un autre, est une caractéristique des langues humaines mais est rarement observée chez d’autres espèces.

Étant donné qu’il est invraisemblable que la communication intentionnelle soit apparue chez l’homme par un seul saut génétique récent, il est probable qu’une forme plus simple ait été utilisée par nos ancêtres évolutifs. En effet, les espèces de grands singes modernes sont aujourd’hui connues pour utiliser des gestes pour communiquer leurs objectifs. Maintenant, les chercheurs ont révélé que les humains adultes montrent un niveau surprenant de compréhension de tels gestes.

Les résultats sont apparus lorsque la paire a analysé les données de 5 656 participants qui ont pris part à un jeu en ligne dans lequel on leur a montré 20 vidéos de chimpanzés et de bonobos faisant 10 de leurs gestes les plus courants, tels que « toilettez-moi », « donnez-moi cette nourriture ». et « faisons l’amour », accompagnés d’une illustration du geste.

Alors que certains des gestes avaient une signification, d’autres en avaient plusieurs – la signification correcte dépendant du contexte du geste.

Les participants ont été répartis au hasard pour regarder les gestes avec un texte sur ce que les singes faisaient avant le geste – comme manger ou se reposer – ou sans cette information, et ont été invités à sélectionner la signification correcte parmi quatre réponses possibles.

Les résultats ont montré que les participants réussissaient mieux que le hasard à interpréter correctement la signification des gestes des chimpanzés et des bonobos, que des informations contextuelles soient données ou non, avec un taux de réussite moyen de 57 % si des informations étaient données et de 52 % sinon. De plus, les résultats étaient valables, que le geste ait ou non une ou plusieurs significations.

« Les gestes et les vocalisations [of our ancestors] probablement co-évolué dans le geste humain moderne et le langage humain que nous avons aujourd’hui », a déclaré Graham. « Des études comme celle-ci, et [the research in infants]nous donner plus de confiance en disant que c’est probablement quelque chose que notre dernier ancêtre commun [with other great apes] aurait pu faire. »

Bien que l’équipe affirme qu’il n’est pas clair comment de tels gestes sont compris parmi les espèces de grands singes, y compris les humains, une possibilité est que la compréhension soit câblée, tandis qu’une autre est qu’elle résulte d’un corps similaire, d’objectifs sociaux et d’une capacité à comprendre sens – peut-être aidé par quelques gestes ressemblant au résultat souhaité.

“Il [could be] plus une capacité héritée plutôt qu’un vocabulaire hérité », a déclaré Graham.