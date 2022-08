Les humains retournent sur la lune – et le Canada joue un rôle plus important que vous ne le pensez

Si tout se passe comme prévu, la fusée la plus puissante de la NASA à ce jour prendra vie le matin du 29 août, dans le cadre de la mission Artemis I sur la lune.

Alors que la mission sera sans équipage – les seuls passagers de l’imposant système de lancement spatial (SLS) de 32 étages et de la capsule Orion attachée sont trois mannequins – c’est le premier moonshot pour un vaisseau spatial à cote humaine depuis Apollo 17 en décembre 1972.

L’objectif du programme Artemis est de renvoyer les humains sur la Lune – et finalement sur Mars.

Mais contrairement au programme Apollo des années 1960, Artemis est un effort international. Et le Canada joue un rôle non négligeable dans le retour des humains dans l’espace lointain; nous construisons un nouveau Canadarm, un rover lunaire et envoyons des astronautes.

Le rôle de notre pays est plus grand et meilleur qu’il ne l’a jamais été dans notre passé tranquille, mais riche en histoire, avec l’exploration spatiale.

Le Canada était le troisième pays à avoir un satellite dans l’espace. Nous avons envoyé des astronautes vivre et travailler dans l’espace. Nous avons fourni des instruments cruciaux aux rovers martiens et des outils sur un vaisseau spatial qui a cartographié un astéroïde lointain. Nous sommes partenaires du télescope spatial James Webb récemment lancé, fournissant l’instrument qui le maintient guidé.

Et, bien sûr, nous avons construit les bras robotiques emblématiques — Canadarm et Canadarm2 — qui ont été utilisés sur les navettes spatiales et la Station spatiale internationale, comme commémoré sur notre billet de 5 $.

Et nous aussi, nous allons sur la lune.

Et après

La mission d’Artemis I est de tester la fusée SLS et la capsule Orion. Mais après cela vient Artemis II, prévu pour 2024 ou 2025, lorsque quatre astronautes voyageront dans Orion et orbiteront autour de la lune.

Sur cette capsule se trouvera un astronaute canadien dont le nom n’a pas encore été révélé, le premier à voyager dans l’espace lointain.

La NASA prévoit également de construire la Lunar Gateway, une petite station spatiale qui orbitera autour de la Lune. Le Canada contribue à ce projet le Canadarm3, construit par MDA, et le nouveau bras est beaucoup plus sophistiqué que les originaux.

Cette illustration montre à quoi ressemblera la station spatiale Lunar Gateway, ainsi que le Canadarm3, fourni par le MDA basé à Brampton, en Ontario. (MDA)

« Le Canadarm2 se trouve aujourd’hui sur la Station spatiale internationale. Il se trouve à environ 400 kilomètres de la Terre, donc à quelques heures de route, si vous allez tout droit », a déclaré Holly Johnson, vice-présidente des opérations spatiales et robotiques chez MDA. “Le Canadarm3 va être en orbite autour de la lune à Lunar Gateway, qui est à 400 000 kilomètres de la Terre.”

Avec ce voyage prolongé, a-t-elle dit, l’ASC se concentre sur «l’évolution» de l’intelligence et de l’intelligence artificielle du Canadarm.

“Il doit être plus autonome, il doit être plus intelligent, car la communication prend plus de temps pour aller entre la Terre et la Lune.”

Tout comme les deux premiers Canadarms ont joué un rôle déterminant dans la construction et l’entretien de la Station spatiale internationale, le Canadarm3 jouera un rôle crucial dans la construction de la nouvelle passerelle lunaire.

MDA s’associe également à Lockheed Martin et General Motors pour fournir un bras robotisé sur un futur rover lunaire.

Et en ce qui concerne les rovers lunaires, les entreprises canadiennes travaillent également sur un rover capable de passer deux semaines dans les températures glaciales de la nuit lunaire.

‘Coup de pied’

« Le rôle du Canada dans l’espace — nous sommes un acteur depuis le début », a déclaré Ken Podwalski, directeur exécutif de l’exploration spatiale et gestionnaire du programme Lunar Gateway à l’Agence spatiale canadienne (ASC).

« Je ne pense tout simplement pas que les Canadiens… réalisent à quel point nous sommes géniaux. Je ne pense pas qu’ils réalisent ce que nous avons fait avec le programme de la navette, avec nos astronautes, avec la science, avec nos programmes satellitaires, notre observation de la Terre, le Station spatiale internationale”, a-t-il déclaré.

“Nous nous battons les fesses depuis 25 ans sur ce programme et nous n’avons jamais échoué. Jamais échoué. Nous sommes absolument un acteur incontournable dans l’exploration spatiale. Et les Canadiens doivent le savoir.”

Le Canada n’est peut-être pas aussi grand ou peuplé que les États-Unis, l’Europe ou la Chine – certains des principaux acteurs de l’espace – mais nous sommes définitivement puissants, a déclaré Chris Gainor, astronome amateur et historien de l’espace.

“Sur une base par habitant, nous ne dépensons pas autant que les Américains”, a-t-il déclaré. “Mais là où nous avons été impliqués dans l’espace, nous avons toujours été en quelque sorte à l’avant. Nous avons pu réussir lorsque nous y avons mis notre esprit et que nous y avons mis des ressources.

“Je pense que c’est le message important: ce que nous faisons n’est peut-être pas une priorité, mais nous jouons en fait dans la cour des grands à un prix avantageux, je dirais.”

Une industrie de 470 milliards de dollars en croissance

Les efforts du Canada ne se limitent pas simplement à aller dans l’espace, selon les acteurs de l’industrie. Il s’agit aussi d’investir dans l’avenir et les emplois ici, chez nous.

« Le secteur spatial mondial représentait 470 milliards de dollars en 2021 — et cela ne cesse de croître. Au Canada, il génère des revenus de 5 milliards de dollars et crée 20 000 emplois », a déclaré Lisa Campbell, présidente de l’Agence spatiale canadienne.

“Cela augmente également”, a-t-elle déclaré. “De plus en plus de jeunes se tournent vers le secteur spatial, parce que c’est passionnant, c’est intéressant. C’est la science, la technologie, les mathématiques, le droit, la gestion de projet, la finance – vous l’appelez. Et il y aura une énorme demande pour les gens à l’avenir travailler dans le secteur spatial.”

Même s’il n’est peut-être pas immédiatement évident que les investissements dans l’espace nous aident ici, chez nous, en 65 ans, il y a eu des retombées ici sur Terre, y compris la technologie pour l’aspirateur sans fil, mousse à mémoire et chirurgies oculaires améliorées.

Les contributions du Canada ont également eu des répercussions : la technologie Canadarm a été modifiée et utilisée pour soutenir la robotique médicale, effectuant des milliers de procédures dans les hôpitaux de la Terre, a noté Johnson.

L’ASC abrite également un conseil consultatif sur les soins de santé dans l’espace lointain, qui vise à en savoir plus sur la santé humaine dans l’espace, en vue d’innover ici, chez nous. Et l’agence a lancé le Défi des soins de santé dans l’espace lointaincherchant à créer de nouvelles technologies de diagnostic qui serviront à la fois les missions dans l’espace lointain et les personnes vivant dans des communautés éloignées.

“Alors que nous découvrons comment maintenir la santé humaine et nourrir les gens plus loin dans l’espace, cela nous aide également à relever les défis que nous avons ici sur Terre avec les communautés éloignées, la sécurité alimentaire, la détection, la prévention et le traitement des maladies”, a déclaré Campbell. “Beaucoup des technologies que nous développons dans l’espace nous aident également ici sur Terre.”

La nouvelle course à la lune est maintenant lancée, a déclaré Podwalski, et le Canada en est une grande partie – et devrait le faire savoir.

« En tant que Canadiens, dit-il, nous ne nous vantons pas assez.