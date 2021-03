Pourrons-nous encore manger du riz quand nous le voudrons dans 30 ans? C’est la question posée par une équipe de chercheurs américains de l’Université de l’Illinois, qui a mené une étude de terrain en Inde, l’une des plus grandes régions rizicoles du monde. Ils ont constaté qu’investir dans la technologie de conservation des sols et limiter les déchets au moment de la récolte sont les principaux moyens de réduire le risque de pénurie de riz au cours des 30 prochaines années. La recherche s’est concentrée sur les plantations de riz dans la ferme de l’Institut Borlaug pour l’Asie du Sud à Bihar, au nord-est de l’Inde. L’objectif était d’estimer le rendement du riz et la demande en eau d’ici 2050, et d’évaluer comment les riziculteurs peuvent s’adapter aux effets du changement climatique.

«À mesure que le temps change, cela affecte la température, les précipitations et la concentration de dioxyde de carbone. Ce sont des ingrédients essentiels pour la croissance des cultures, en particulier pour le riz », explique Prasanta Kalita, professeur au Département de génie agricole et biologique de l’Université de l’Illinois et auteur principal de l’étude.

«Dans l’ensemble, environ 4 000 litres d’eau entrent dans la production et la transformation par kilogramme de riz», ajoute-t-il. L’équipe de Kalita a évalué la quantité d’eau nécessaire pour cultiver le riz, les taux de rendement et les conditions climatiques. Les chercheurs ont ensuite utilisé des modèles de simulation informatique pour identifier les stratégies qui peuvent être mises en œuvre maintenant pour soutenir la production de riz.

Réduire les besoins en eau et le gaspillage

Si les riziculteurs continuent avec les pratiques actuelles, le rendement de leurs plants pourrait baisser de manière significative d’ici 2050 (et notre consommation de riz en même temps), estime l’étude. «Nos résultats de modélisation montrent que le stade de croissance des cultures diminue. Le temps de maturité totale entre le jour de la plantation et le jour de la récolte se raccourcit. Les cultures mûrissent plus rapidement et, par conséquent, vous n’obtenez pas le plein potentiel du rendement », souligne le professeur Kalita.

L’une des stratégies retenues dans cette étude était l’utilisation de riz semé directement au lieu de transplantations. Cette méthode est respectueuse de l’environnement et durable, et permettrait de cultiver du riz avec beaucoup moins d’eau et avec des rendements similaires. Garder les résidus de culture sur le sol, une forme de conservation des sols, est également mentionné comme une stratégie pour préserver l’eau dans le processus.

Les chercheurs attirent également l’attention sur le gaspillage alimentaire pendant et après la récolte, qui, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, représente environ 30% des récoltes. Les efforts visant à réduire ces pertes peuvent donc accroître la disponibilité des cultures et la sécurité alimentaire, notent les chercheurs.

Selon leurs conclusions, la meilleure stratégie pour atteindre une augmentation de 60% de la production de riz, tout en minimisant les besoins supplémentaires en eau, serait donc de combiner ces deux techniques agricoles.