Une nouvelle étude a révélé que les glandes salivaires des mammifères et les glandes à venin des serpents et des araignées partagent un matériel similaire et ancien, ce qui indique que les humains pourraient à un moment donné avoir développé des superpuissances toxiques.

Des scientifiques de l’Université d’Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University et de l’Université nationale australienne ont examiné les gènes «coopérants» associés à la production de venin, mais non directement responsables de celle-ci chez le serpent habu taïwanais (Trimeresurus mucrosquamatus), en trouvant plus de 3000.

Ces gènes associés au venin effectuent des tâches ménagères, telles que la protection des cellules contre le stress grâce à la production de protéines. Les chercheurs ont découvert que, loin des serpents, araignées, chauves-souris et autres créatures venimeuses assorties, les chiens, les chimpanzés et même les humains ont leurs propres versions de cette même architecture défensive génétique.

«De nombreux scientifiques ont intuitivement cru que c’était vrai, mais c’est la première véritable preuve solide de la théorie selon laquelle les glandes à venin ont évolué à partir des glandes salivaires précoces,» L’auteur de l’étude, Agneesh Barua, a déclaré, ajoutant: «Cela donne définitivement un tout nouveau sens à une personne toxique.»

À un moment donné, les serpents ont fait tapis dans la course aux armements venimeux, tandis que d’autres créatures, comme les musaraignes, ont opté pour un venin plus simple et moins puissant. Les humains ont plutôt développé différentes stratégies d’auto-préservation.

«Essentiellement, nous avons tous les éléments de base en place», a déclaré Barua, se référant spécifiquement aux kallikréines, des protéines qui digèrent d’autres protéines qui sont sécrétées dans la salive humaine et jouent un rôle clé dans de nombreux venins trouvés dans tout le règne animal.

Les kallikréines sont très stables et ne sont donc pas à la merci de mutations en termes de fonctionnalité, mais résistent et développent de nouvelles capacités horribles, comme rendre le venin plus douloureux. Les kallikréines peuvent également provoquer une chute brutale et souvent fatale de la pression artérielle.

Il est peu probable que la recherche conduise au développement de superpuissances venimeuses chez l’homme de si tôt, mais elle pourrait donner des informations sur la recherche médicale, en particulier la recherche sur le cancer, grâce à une meilleure compréhension du développement des tissus dans le corps humain, à la fois dans le passé et au début. de la maladie, ainsi que les sécrétions ultérieures associées et problématiques de ces tissus.

