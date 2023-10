Edelbroek est aujourd’hui PDG de SpaceBorn United, une startup biotechnologique cherchant à être pionnière dans l’étude de la reproduction humaine loin de la Terre. L’année prochaine, il prévoit d’envoyer un mini laboratoire sur une fusée en orbite terrestre basse, où aura lieu la fécondation in vitro, ou FIV. En cas de succès, Edelbroek espère que ses travaux ouvriront la voie à de futures colonies spatiales.

« L’humanité a besoin d’un plan de secours », dit-il. « Si vous voulez être une espèce durable, vous voulez être une espèce multiplanétaire. »

Au-delà des futures colonies spatiales, il est également plus urgent de comprendre les effets de l’espace sur le système reproducteur humain. Personne n’est jamais tombé enceinte dans l’espace, pour l’instant. Mais avec l’essor du tourisme spatial, il est probable que cela se produira un jour. Edelbroek pense que nous devrions être préparés.

Malgré l’intérêt croissant pour l’exploration et la colonisation de l’espace lointain, suscité en partie par des milliardaires comme Elon Musk et Jeff Bezos, nous savons encore très peu de choses sur ce qui arrive à notre biologie reproductive lorsque nous sommes en orbite. Un rapport publié en septembre par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine des États-Unis souligne que presque aucune recherche n’a été menée sur la reproduction humaine dans l’espace, ajoutant que notre compréhension de la façon dont l’espace affecte la reproduction est « vitale pour l’exploration spatiale à long terme ». , mais largement inexploré à ce jour.

Certaines études sur les animaux suggèrent que les différentes étapes de la reproduction – depuis l’accouplement et la fécondation jusqu’au développement de l’embryon, l’implantation, la grossesse et la naissance – peuvent fonctionner normalement dans l’espace. Par exemple, lors de la toute première expérience de ce type, huit poissons médaka japonais sont passés de l’œuf à l’éclosion à bord de la navette spatiale Columbia en 1994. Tous les huit ont survécu au retour sur Terre et semblaient se comporter normalement.

Procéder étape par étape

Pourtant, d’autres études ont mis en évidence des problèmes potentiels. Les rats enceintes qui ont passé une grande partie de leur troisième trimestre, soit un total de cinq jours, sur un satellite soviétique en 1983 ont connu des complications pendant le travail et l’accouchement. Comme tous les astronautes revenant sur Terre, les rats étaient épuisés et faibles. Leurs accouchements ont duré plus longtemps que d’habitude, probablement à cause d’une atrophie des muscles utérins. Tous les chiots d’une des portées sont morts lors de l’accouchement, résultat d’une obstruction que l’on pense être due en partie à l’état d’affaiblissement de la mère.

Pour Edelbroek, ces résultats non concluants soulignent la nécessité d’isoler systématiquement chaque étape du processus de reproduction afin de mieux comprendre comment elle est affectée par des conditions telles qu’une gravité plus faible et une exposition aux radiations plus élevée. Le mini-laboratoire développé par son entreprise est conçu exactement pour cela. Il a à peu près la taille d’une boîte à chaussures et utilise la microfluidique pour relier une chambre contenant des spermatozoïdes à une chambre contenant un ovule. Il peut également tourner à différentes vitesses pour reproduire l’environnement gravitationnel de la Terre, de la Lune ou de Mars. Il est suffisamment petit pour tenir dans une capsule qui peut être logée au sommet d’une fusée et lancée dans l’espace.

Le mini disque de laboratoire utilisera la microfluidique pour féconder un œuf. MARTA FERRAZ

Une fois que l’ovule a été fécondé dans l’appareil, il se divise en deux cellules, chacune d’elles se divisant à nouveau pour former quatre cellules et ainsi de suite. Après cinq à six jours, l’embryon atteint un stade appelé blastocyste, qui ressemble à une boule creuse. À ce stade, les embryons du mini laboratoire seront congelés cryogéniquement pour leur retour sur Terre.