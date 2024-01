Les humains peuvent-ils ressentir l’humidité ? | Science en direct

Il semble évident que les gens puissent sentir la pluie lors d’une tempête ou l’eau de mer dès qu’ils sautent dans l’océan. Mais notre corps peut-il réellement « sentir » l’eau sur notre peau ?

Il s’avère que la réponse est non – du moins pas techniquement, car notre corps ne dispose pas de capteurs spécifiquement destinés à détecter les liquides. Nous nous appuyons plutôt sur un conglomérat d’autres capteurs pour nous informer lorsque nous sommes mouillés.

Dans le corps humain, un réseau de neurones appelé système somatosensoriel nous aide à traiter les choses que nous touchons. Ces neurones spécialisés, qui comprennent des mécanorécepteurs et des thermorécepteurs, sont chargés de relayer les informations tactiles de la peau au cerveau, nous permettant de reconnaître les objets en les sentant et de détecter différentes textures ou températures.

Cependant, les humains manquent d’hygrorécepteurs, qui permettent à d’autres animaux, comme les blattes et les abeilles, de détecter l’eau ou les changements d’humidité d’un environnement. Au lieu de cela, “nous développons une hypothèse quant à la présence ou non d’eau sur la surface en question, sur la base de l’accumulation de preuves disponibles, ce qui ressemble à cette chose complexe et multidimensionnelle”. Jonathan Samir Matthis professeur adjoint de neurosciences du mouvement humain à la Northeastern University de Boston, a déclaré à Live Science.

Pour identifier les liquides, les humains exploitent des stimuli visuels et des sensations tactiles. Par exemple, vous voyez le flux régulier de l’eau couler sur vos mains dans l’évier et ressentez la sensation de gouttelettes frappant votre visage pendant une douche. Mais l’indice le plus important que les humains utilisent pour détecter l’eau à travers la peau est la température, selon une étude. vaste corpus de recherche .

“Si vous avez de l’humidité sur la peau, il y a de fortes chances qu’elle s’évapore de la peau et qu’elle vous refroidisse”, a déclaré Davide Filingeri , physiologiste environnemental et sensoriel à l’Université de Southampton au Royaume-Uni, qui a été le pionnier d’une grande partie de la recherche sur la façon dont les humains traitent l’humidité. En conséquence, les humains pourraient avoir été conditionnés à associer la sensation de fraîcheur à la présence d’humidité, a-t-il déclaré.

Cela peut expliquer pourquoi il est difficile de savoir quand le linge sur la corde à l’extérieur est sec s’il fait également froid, ou pourquoi s’asseoir sur une chaise en métal froide peut parfois donner l’impression d’être assis dans une flaque d’eau. Dans un étude 2013 , Filingeri a mis à l’épreuve cette sensation déroutante. L’équipe de recherche a bandé les yeux de neuf personnes et a effectué une série d’essais au cours desquels ils ont pressé une sonde sèche de différentes températures froides sur l’avant-bras de chaque participant. Cinq des neuf participants ont perçu que les stimuli secs étaient humides s’ils étaient autour de 32 degrés Fahrenheit (0 degré Celsius), ce qui confirme qu’ils se basaient uniquement sur la température pour déterminer si quelque chose était humide.

“Le cerveau n’a rien pour faire la distinction entre l’illusion d’humidité et la véritable humidité”, a-t-il déclaré à Live Science.

En 2014, Filingeri a réalisé essentiellement l’expérience inverse, dans lequel il a testé l’effet de stimuli chauds et humides sur un groupe de participants aux yeux bandés. Il a constaté qu’aucun des individus n’était capable de percevoir l’humidité au cours d’une des simulations à une température supérieure à 7,2 F (4 C) au-dessus de la température de leur peau.

Fort de ces découvertes, Filingeri travaille actuellement avec des créateurs de vêtements pour créer des vêtements de sport plus respirants et capables de mieux gérer la transpiration. De plus, son laboratoire travaille avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour restaurer les sensations thermiques chez les amputés porteurs de prothèses afin qu’ils puissent tromper le cerveau pour qu’il « ressente » l’humidité des membres manquants.

“Il existe de nombreuses applications cliniques et non cliniques intéressantes pour certains de ces travaux”, a déclaré Filingeri.