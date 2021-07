La PGA a décrit Alison Perkins comme une « entraîneure hautement qualifiée et dévouée » qui était « respectée et admirée par ses collègues et les golfeurs », faisant l’éloge des dames passionnées et du mentor junior après sa sortie prématurée de l’événement, qui se déroule à Sandwich en au Royaume-Uni, après avoir été victime d’abus.

Heartbroken Perkins, qui avait exprimé son enthousiasme à regarder la star Bryson DeChambeau jouer de près, donnait des cours dans le village des spectateurs lorsqu’elle a été prise pour cible.

Perkins est revenu à la Swingzone le lendemain matin avant de décider de regarder le reste du tournoi à la maison, laissant passer un créneau programmé avec les diffuseurs Sky Sports dans la zone ouverte.

« J’ai pris la bonne décision » Parker a déclaré aux supporters qui lui ont ensuite envoyé des mots d’encouragement, affirmant qu’elle n’avait été « pas assez forte » pour résister à l’ensemble peu recommandable « cette fois ».

« Merci à tous ceux qui ont commenté et envoyé du soutien au cours des deux derniers jours. Ma première réaction est de fermer, de prendre le temps de réfléchir, puis d’avancer une fois de plus malgré ce revers.

« Si les gens savaient quelle lutte j’ai tous les jours pour être juste moi, même en dehors du golf… parfois je pense [to] abandonnez, mais alors il y a un feu au fond de vous qui continue.

« [This incident is] pas le premier et ne sera pas le dernier. Je vis quelque chose chaque semaine, c’est juste que celui-ci fait plus mal. »

Perkins s’est éloignée du sport il y a une dizaine d’années pour se concentrer sur la transition qui, selon elle, lui a permis de se sentir plus détendue.

Elle est devenue la première femme transgenre à participer aux qualifications régionales pour l’Open plus tôt cette année.

« Alison est un membre apprécié de l’équipe Swingzone de la PGA et nous sommes profondément troublés d’avoir appris l’incident plus tôt cette semaine », a répondu un porte-parole des patrons du tournoi R&A.

« Nous contacterons Alison pour offrir notre soutien et préciser qu’elle est la bienvenue à l’Open à l’avenir. Nous croyons fermement que le golf doit être ouvert à tous et déplorons tout type de comportement discriminatoire. »

Perkins a passé du temps seul mais n’a pas pu contenir sa blessure après sa sortie. « J’avais besoin de m’éloigner, d’être seul et de faire ce que j’aime loin des gens » elle a avoué.

« J’ai joué quelques trous de golf au club sur les falaises. C’était agréable de faire l’expérience du golf dans des conditions similaires à celles de l’Open. Réfléchir au pourquoi et à la vie… les humains peuvent être si cruels. »

La PGA a qualifié l’incident de « très pénible » et a déclaré que Perkins avait son « plein soutien en cette période difficile ».

« Alison a fait partie intégrante de l’équipe Swingzone, offrant des cours de golf gratuits au grand public à l’Open, et a énormément contribué à son succès cette année ainsi que les années précédentes. » Ça disait.

« Elle est une entraîneure hautement qualifiée et dévouée et est respectée et admirée par ses collègues et les golfeurs. Le bien-être de nos membres est notre objectif principal et nous continuerons à soutenir Alison.

« Nous bénéficions d’un effectif diversifié de plus de 8 000 professionnels de la PGA, qui devraient tous être libres de travailler sans crainte de discrimination ou de préjugés. »

S’exprimant sur les réseaux sociaux avant le début de sa campagne, Perkins a déclaré : « Au cours des 18 derniers mois, j’ai eu un objectif personnel de participer aux qualifications Open en tant qu’authentique moi, 15 ans depuis mon dernier essai.

« Cela a été difficile d’atteindre même le premier tee alors que j’ai atteint des méga bas qui m’ont presque brisé, mais je me suis levé, j’ai fait un plan, j’ai travaillé dur et j’ai descendu le premier aujourd’hui … rivaliser.

« Mon parcours, à la fois en tant que personne et en tant que golfeur, me permet de transmettre mon expérience et aide les autres à réaliser leurs rêves. »