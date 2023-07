Les humains ont peut-être vécu en Amérique du Sud en même temps que le paresseux géant aujourd’hui disparu : nouvelles découvertes

De nouvelles recherches suggèrent que les humains vivaient en Amérique du Sud en même temps que les paresseux géants aujourd’hui disparus, ce qui renforce la preuve que les gens sont arrivés dans les Amériques plus tôt qu’on ne le pensait.

Les scientifiques ont analysé des pendentifs triangulaires et en forme de larme en matériau osseux provenant des paresseux. Ils ont conclu que les formes sculptées et polies et les trous percés étaient l’œuvre d’un savoir-faire délibéré.

La datation des ornements et des sédiments sur le site du Brésil où ils ont été trouvés indique un âge de 25 000 à 27 000 ans, ont rapporté les chercheurs. C’est plusieurs milliers d’années avant que certaines théories antérieures n’aient suggéré que les premiers peuples soient arrivés dans les Amériques, après avoir migré d’Afrique puis d’Eurasie.

« Nous avons maintenant de bonnes preuves – avec d’autres sites d’Amérique du Sud et du Nord – que nous devons repenser nos idées sur la migration des humains vers les Amériques », a déclaré Mirian Liza Alves Forancelli Pacheco, co-auteur de l’étude et archéologue au Université Fédérale de Sao Carlos au Brésil.

Au cours de la dernière décennie, d’autres recherches ont remis en question la sagesse conventionnelle selon laquelle les gens n’ont atteint les Amériques que quelques milliers d’années avant que l’élévation du niveau de la mer ne recouvre le pont terrestre de Béring entre la Russie et l’Alaska, il y a peut-être environ 15 000 ans.

Les ornements ont été découverts il y a environ 30 ans dans un abri sous roche appelé Santa Elina, dans le centre du Brésil. La nouvelle étude est la première à les analyser en profondeur et à exclure la possibilité que les humains les aient trouvés et sculptés des milliers d’années après la mort des animaux.

L’équipe de chercheurs du Brésil, de France et des États-Unis a déclaré que leur analyse montre que ce travail manuel a été effectué quelques jours à quelques années après la mort des animaux et avant que les matériaux ne se soient fossilisés. Les chercheurs ont également exclu l’abrasion naturelle et d’autres choses qui pourraient expliquer les formes et les trous. Ils ont rapporté leurs découvertes mercredi dans le journal britannique Proceedings of the Royal Society B.

« Nous pensons qu’il s’agissait d’objets personnels, peut-être destinés à la parure personnelle », a déclaré Thais Rabito Pansani, co-auteur et paléontologue à l’Université fédérale de Sao Carlos au Brésil.

Autrefois parmi les plus grandes créatures d’Amérique du Sud, les paresseux terrestres géants mesuraient de 10 à 13 pieds de long et marchaient généralement sur les quatre pattes, utilisant leurs griffes acérées pour creuser des terriers. Ils pesaient plus de mille livres et leur peau comprenait des structures osseuses sous leur fourrure – un peu similaires aux plaques osseuses des tatous modernes.

Il y a deux ans, une autre équipe de chercheurs a rapporté que des empreintes humaines fossilisées trouvées près de White Sands, au Nouveau-Mexique, remontaient à il y a 21 000 à 23 000 ans – bien que certains chercheurs contestent ces dates. D’autres preuves du Mexique suggèrent une présence humaine il y a environ 26 000 ans, et les découvertes de l’Uruguay peuvent suggérer une occupation humaine il y a 30 000 ans.

Jennifer Raff, généticienne anthropologue à l’Université du Kansas, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que le nouvel article était « un ajout important » à la conversation, mais comme toutes les découvertes sur le sujet, il pourrait également susciter des réactions négatives.

Pourtant, les preuves provenant de plusieurs sites obligent les scientifiques à repenser les anciennes hypothèses selon lesquelles les gens ne sont arrivés qu’en une seule grande vague de migration sur le pont terrestre de Béring, a déclaré Briana Pobiner, co-auteur et paléoanthropologue au Musée national d’histoire naturelle de la Smithsonian Institution à Washington. .

Certains ont peut-être disparu, « mais il est très probable que plusieurs vagues de personnes soient venues dans les Amériques », a-t-elle déclaré.