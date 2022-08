Les humains ont enfin compris comment faire pleuvoir

L’ensemencement des nuages, expliqué. Nous nous sommes envolés pour le voir de nos propres yeux.

Pendant des décennies, les régions du monde frappées par la sécheresse ont pratiqué «l’ensemencement des nuages», un processus où des fusées éclairantes chimiques pleines d’iodure d’argent sont projetées dans les nuages ​​​​d’orage pour les encourager à pleuvoir. Mais jusqu’à récemment, la science ne soutenait pas tout à fait cette pratique. C’est en grande partie parce que les programmes opérationnels d’ensemencement des nuages ​​n’ont pas le luxe d’effectuer des tests contrôlés – ils ont l’obligation de produire autant de pluie que possible pour les personnes vivant sous les nuages ​​qu’ils ensemencent.

Mais il y a eu une percée. En 2017, une importante expérience d’ensemencement de nuages ​​dans les montagnes de l’Idaho a montré que l’ensemencement de nuages ​​fonctionnait : le fait de tirer des fusées éclairantes chimiques dans les nuages ​​produit plus de précipitations.

Alors que le monde fait face à un nombre croissant de vagues de chaleur et de sécheresses, la conservation de l’eau devient de plus en plus importante. Et bien que nous ne sachions pas exactement comment l’ensemencement des nuages ​​​​changera la vie, nous savons qu’il a le potentiel d’être un outil dans notre arsenal dans la longue bataille contre l’aggravation des sécheresses.

Pour comprendre comment fonctionne l’ensemencement des nuages ​​et ce qu’il fait déjà au Texas, regardez cette vidéo et faites un voyage dans les nuages ​​pour le voir vous-même.

Cette vidéo a été rendue possible grâce à une subvention de la Fondation BEMC.

