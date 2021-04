Le télescope spatial James Webb (JWST), qui doit être lancé en octobre, pourrait détecter de l’ammoniac autour de six planètes naines gazeuses après seulement quelques orbites, détectant ainsi une signature potentielle de la vie sur d’autres planètes en aussi peu que 60 heures.

Les planètes naines gazeuses ont le potentiel de favoriser la vie.

Puisqu’aucune de ces super-Terres ou mini-Neptunes n’existe dans notre système solaire, les scientifiques ont du mal à déterminer si leurs atmosphères contiennent de l’ammoniac et d’autres signes potentiels d’êtres vivants.

«Ce qui m’a vraiment surpris à propos des résultats, c’est que nous pourrions trouver de manière réaliste des signes de vie sur d’autres planètes dans les 5 à 10 prochaines années», a déclaré Caprice Phillips, étudiant diplômé de l’Ohio State University.

Il partagera ses conclusions préliminaires lors d’une conférence de presse lors de la réunion d’avril de l’APS 2021.

Elle et son équipe ont modélisé la façon dont les instruments JWST répondraient aux variations des nuages ​​et des conditions atmosphériques, puis ont produit une liste classée des endroits où le télescope devrait chercher la vie.

«L’humanité a réfléchi aux questions:« Sommes-nous seuls? Qu’est ce que la vie? La vie ailleurs nous ressemble-t-elle? », A déclaré Phillips.

«Mes recherches suggèrent que pour la première fois, nous avons les connaissances scientifiques et les capacités technologiques pour commencer de façon réaliste à trouver les réponses à ces questions.»

Le télescope spatial James Webb de la NASA a survécu à toutes les conditions difficiles associées au lancement d’une fusée dans l’espace, avant son lancement en octobre 2021.

Les tests récents de Webb ont validé que l’observatoire entièrement assemblé supportera le bruit assourdissant, les secousses, les cliquetis et les vibrations que l’observatoire subira pendant le décollage, selon la NASA.

Le télescope est le télescope de sciences spatiales le plus grand, le plus puissant et le plus complexe jamais construit au monde.

Il est conçu pour aider à résoudre les mystères de notre système solaire, à regarder au-delà des mondes lointains autour d’autres étoiles et à sonder les structures et les origines mystifiantes de notre univers.

