Un nouveau rapport des Nations Unies prévient que la poursuite du développement humain exigera que nous travaillions avec et non contre la nature.

Dans le Rapport sur le développement humain 2020, les chercheurs ont conclu que si les dirigeants mondiaux ne font pas les bons choix maintenant, l’humanité sera confrontée à un avenir de crises multiples – annulant les progrès réalisés au cours des dernières décennies en matière de santé, d’éducation, de liberté sociale et de lutte contre la pauvreté.

S’adressant à Euronews, Pedro Conceição, directeur du Bureau du rapport sur le développement humain et auteur principal du rapport, a déclaré que l’humanité entrait dans une nouvelle phase où les humains exercent trop de pression sur l’environnement.

« Nous savons que nous dégradons l’environnement depuis longtemps … Nous sommes maintenant confrontés à quelque chose qui est sans précédent dans notre histoire et dans l’histoire de la planète », a-t-il déclaré.

«Les pressions que nous exerçons sur la planète interfèrent avec les processus planétaires – le climat en est un exemple, les pertes de biodiversité en sont un autre.

« Peut-être que la pandémie COVID-19 n’est qu’un type de risque auquel nous sommes susceptibles de faire face [again in the future]. «

Regardez le rapport complet d’Euronews dans le lecteur vidéo ci-dessus.