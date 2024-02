Les humains et les animaux communiquent avec la nature et le cosmos dans le travail multidisciplinaire de Kiki Smith — Colossal

Art Nature



Kate Motes

Si vous avez voyagé via le service Long Island Rail Road à Manhattan et traversé la toute nouvelle gare Grand Central Madison du MTA, vous avez peut-être remarqué un morceau de nature à l’intérieur dans une mosaïque monumentale couvrant un mur représentant un cerf des bois. Artiste acclamé Kiki Smith a terminé la pièce en 2022, et c’est l’une des œuvres les plus récentes dans laquelle elle honore le monde naturel et le rôle de l’humanité en son sein.

Smith a commencé à examiner les thèmes liés au corps dans les années 1980, stimulée par la mort de son père, également artiste, et par la perte de sa sœur à cause du sida. Ses premiers dessins et sculptures renversaient littéralement la figure, représentant souvent des organes, parties du corpset les fluides corporels, qui sont étroitement liés à la préoccupation fondamentale de l’épidémie de SIDA ainsi qu’à l’expérience viscérale du cycle menstruel.

Dans les années 1990, Smith a commencé à représenter la figure humaine dans son ensemble et sa pratique a évolué vers une exploration interdisciplinaire d’une variété de médiums, de la photographie à la gravure en passant par les textiles. L’incarnation est restée une préoccupation constante et, au fil du temps, l’artiste a de plus en plus considéré notre lien avec la nature et le cosmos, représentant souvent les femmes avec des homologues animaux symboliquement puissants et énigmatiques.

Dans des œuvres comme « Dreaming with Birds » ou « Lounging with Wolf », ses sujets apparaissent à la fois physiquement et métaphysiquement connectés. Dans d’autres pièces comme « Evening Star » ou « Wolf with Birds IV », les créatures communient entre elles ou planent à travers des paysages de rêve.

Les œuvres de Smith impliquent subtilement une tension entre le connaissable et l’inconnaissable et la puissance de la conscience. Ses sujets puisent souvent dans les récits historiques, la mythologie classique et les contes populaires, oscillant entre les aspects austères et abjects de la physicalité humaine et un sentiment de confort et d’unité avec son environnement. Les corps célestes et les phénomènes astronomiques apparaissent souvent sous la forme de comètes ou d’un ciel nocturne tourbillonnant parsemé d’étoiles géométriques, reflétant une fascination intemporelle pour l’infinité de l’univers et notre volonté intemporelle de le comprendre.

