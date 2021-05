Faisant allusion aux menaces pesant sur les aliments d’origine végétale et animale, un nouveau rapport scientifique a suggéré que les humains devront peut-être modifier leur régime alimentaire à l’avenir, car ils devront manger des asticots afin d’éviter la malnutrition mondiale. Le rapport, couvert dans Courrier en ligne, intervient à un moment où la pandémie de Covid-19 a déjà aggravé la crise mondiale de la faim, poussant des millions de personnes vers la pauvreté.

Les produits alimentaires d’origine végétale tels que le maïs, les fruits et légumes et les aliments d’origine animale comme la viande, le poisson et les œufs sont «naturellement exposés à divers stress aigus et chroniques», ont constaté des chercheurs de l’Université de Cambridge.

Ils ont dit que les larves d’insectes ou d’asticots ont une valeur nutritive relativement plus élevée et pourraient fournir une alternative durable aux aliments traditionnellement consommés. Les asticots ou insectes sont connus pour fournir des nutriments comme les protéines, le magnésium et ont trois fois plus d’acides gras que le poisson.

Les superaliments tels que les asticots sont déjà visibles dans certains magasins d’alimentation au Royaume-Uni, mais ont un attrait de niche. Cependant, les chercheurs plaident en faveur d’une augmentation de la production pour «atténuer la malnutrition mondiale». Croyant que les asticots et les futurs aliments comme le varech peuvent être plus facilement cultivés, le Dr Asaf Tzachor, auteur principal du Centre pour l’étude des risques existentiels (CSER) à Université de Cambridge – a déclaré: «Notre système alimentaire actuel est vulnérable».

Le Dr Tzachor a affirmé qu’il est essentiel «d’intégrer de nouvelles méthodes d’agriculture» pour «pérenniser» l’approvisionnement alimentaire. Avec les asticots, les scientifiques ont identifié les microalgues (minuscules micro-organismes photosynthétiques) comme une autre source d’approvisionnement alimentaire prometteuse.

On estime qu’environ deux milliards de personnes dans le monde souffrent de malnutrition ou de malnutrition. Une majorité de cette population se trouve en Afrique, en Asie et dans d’autres régions sous-développées.

L’Inde a également un problème de crise de la faim, bien que le pays ait fait des progrès significatifs au cours des dernières décennies. L’Inde est passée d’un pays importateur de blé à un État excédentaire.

