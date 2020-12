Résolvant un mystère de longue date, les chercheurs ont démontré qu’un enfant de Néandertal avait été enterré, il y a probablement environ 41000 ans, suggérant que l’enterrement des morts était pratiqué même par nos ancêtres.

« Ces nouveaux résultats fournissent des informations importantes pour la discussion sur la chronologie de la disparition des Néandertaliens et la capacité comportementale, y compris l’expression culturelle et symbolique, de ces humains », ont écrit les auteurs dans l’étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Pour l’étude, une équipe multidisciplinaire dirigée par des chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Université du Pays Basque en Espagne a analysé un squelette humain d’un des sites néandertaliens les plus connus de France: la Ferrassie abri sous roche, Dordogne.

Après la découverte de six squelettes de Néandertal au début du XXe siècle, le site en a livré un septième entre 1970 et 1973, appartenant à un enfant d’environ deux ans.

Pendant près d’un demi-siècle, les collections associées à ce spécimen sont restées inexploitées dans les archives du Musée national d’archéologie, France.

Récemment, une équipe réunie par les paléoanthropologues Antoine Balzeau du CNRS et du Musée national d’histoire naturelle de France et Asier Gemez-Olivencia de l’Université du Pays basque a rouvert les cahiers de fouilles et revu le matériel.

L’étude a révélé 47 nouveaux os humains non identifiés lors des fouilles et appartenant sans aucun doute au même squelette.

Les scientifiques ont également procédé à une analyse approfondie des os: état de conservation, étude des protéines, génétique, datation, etc.

Les chercheurs ont montré que le squelette avait été enfoui dans une couche sédimentaire inclinée vers l’ouest – la tête, à l’est, était plus haute que le bassin – tandis que les autres couches stratigraphiques du site s’inclinaient vers le nord-est.

Les os, relativement peu épars, étaient restés dans leur position anatomique.

Leur conservation, meilleure que celle des bisons et autres herbivores trouvés dans la même strate, indique un enterrement rapide après la mort, selon l’étude.

De plus, le contenu de cette couche s’est avéré plus précoce que les sédiments environnants.

À environ 41000 ans, cela en fait l’un des vestiges de Néandertal datés directement les plus récents.

Cette nouvelle information prouve que le corps de cet enfant néandertalien de deux ans a été délibérément déposé dans une fosse creusée dans une couche sédimentaire il y a environ 41000 ans, selon l’étude.

Cependant, le chercheur pense que d’autres découvertes seront nécessaires pour comprendre la chronologie et l’extension géographique des pratiques funéraires néandertaliennes.