Avec les déploiements de vaccins en cours, l’humanité semble prête à gagner le combat contre le coronavirus. Mais certaines élites qui planifient une « grande réinitialisation » post-coronavirus ne veulent pas revenir à la normale. Voici ce qu’ils ont prévu à la place.

Alors que les verrouillages et les mandats de masques sont devenus une partie de la vie quotidienne au cours de l’année dernière, les politiciens du monde entier ont demandé à leurs citoyens d’accepter «La nouvelle norme.» L’expression est devenue omniprésente, mais à mesure que les vaccins s’approchaient du déploiement, cette phrase a été remplacée par une nouvelle, «La grande réinitialisation», utilisé pour décrire les changements monumentaux de la société humaine nécessaires dans un monde post-coronavirus.

Dévoilé en mai par le prince Charles britannique et Klaus Schwab du Forum économique mondial, le «Great Reset» est un plan ambitieux visant à créer une société mondiale plus égalitaire, sans numéraire, intégrée et durable. Les dirigeants mondiaux ont apparemment adhéré au plan, avec son slogan, «Reconstruire mieux» figurait en bonne place dans les messages de campagne du nouveau président américain Joe Biden.

Libéralisation en retard ou nouvel ordre mondial technocratique? L’opinion sur le plan est partagée entre ceux qui pensent que c’est le coup de pouce dont le monde a besoin et ceux qui pensent que cela fera ressembler Cyberpunk 2077 à un monde de rêve utopique. Quelle que soit votre opinion, voici un aperçu de la « nouvelle norme » qui vous attend en 2021 et au-delà.

Passeports de vaccins pour tous

Même le Forum économique mondial (WEF) a reconnu que la délivrance de passeports d’immunité ou de certificats de vaccination aux citoyens pourrait prouver « controversé. » Cela n’a pas empêché les gouvernements de jouer avec l’idée. La Grande-Bretagne est « explorant » l’idée de créer un numérique «Passeport liberté» base de données qui n’accorderait l’accès aux lieux publics qu’aux personnes qui peuvent prouver un test Covid négatif, tandis que l’Irlande et Israël ont discuté de l’interdiction des non-vaccinés de certains espaces. La France peut interdire aux non-vaccinés des transports publics.

De telles initiatives ont été vivement critiquées par les défenseurs des libertés civiles, mais ceux qui les poussent s’en moquent. «Préparez-vous dès maintenant pour un formulaire de passeport santé», l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a écrit la semaine dernière. «Je connais toutes les objections, mais cela arrivera. C’est la seule façon dont le monde fonctionnera et que les verrouillages ne soient plus la seule ligne de conduite. »

Les gouvernements ne seront peut-être pas en mesure de forcer les citoyens à prendre un coup précipité et criblé d’effets secondaires sous la menace d’une arme, mais ils n’auront pas à le faire. L’industrie du voyage aérien a déjà déclaré qu’elle nécessiterait une preuve de vaccination pour voler cette année, laissant aux voyageurs en herbe un choix simple: prendre le vaccin ou rester à la maison. La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a résumé l’idée en un slogan brutal: «Jab & go!»

Identifiants numériques et cotes de crédit sociales

Votre carnet de vaccination n’est qu’une facette de votre identité à laquelle les architectes du Great Reset veulent avoir accès. Dans un article de la veille de Noël, le WEF a présenté un plan ambitieux pour créer une application d’identité numérique visant à donner une identité officielle à plus d’un milliard de personnes dans le monde qui en seraient sans. L’enregistrement de la population mondiale est un objectif partagé par les Nations Unies, et l’application proposée par le WEF permettrait aux utilisateurs de se connecter avec des « villes intelligentes », des services de santé et financiers, des fournisseurs de voyages et de shopping et des départements gouvernementaux.

Avec l’idée des passeports de santé, on peut facilement imaginer un monde où les non-vaccinés pourraient être exclus de ces services vitaux. Le Fonds monétaire international est cependant allé plus loin, proposant ce mois-ci que les algorithmes d’IA pourraient être utilisés pour analyser les publications sur les réseaux sociaux d’une personne afin de déterminer son pointage de crédit.

Vous avez fait trop de messages anti-vax sur Facebook? Désolé, mon ami, prêt refusé.

Inégalité sur les stéroïdes

Les partisans de la grande réinitialisation parlent de la construction d’une économie plus égale et plus équitable après Covid. Mais si les tendances actuelles sont quelque chose à suivre, cette économie ressemble plus à la féodalité médiévale, avec un petit groupe de milliardaires en haut et le reste d’entre nous en bas.

Les verrouillages ont été désastreux pour les propriétaires de petites entreprises. San Francisco, par exemple, a vu la moitié de ses petites entreprises fermer, tandis que la Nouvelle-Orléans, fortement dépendante du tourisme et de l’hôtellerie, a perdu 45% de ses petites entreprises. La situation est la même dans le monde entier, avec des pays comme l’Irlande qui ont mis en place un deuxième verrouillage cet hiver, voyant plus d’entreprises faire faillite.

Les milliardaires du monde, cependant, se portent spectaculairement bien. Les titans américains à trois virgules ont augmenté leur richesse de près d’un billion de dollars depuis le début de la pandémie. Amazon a obtenu des résultats exceptionnels au deuxième trimestre en 2020, gagnant 89 milliards de dollars au cours de cette période et portant la fortune du PDG Jeff Bezos à 200 milliards de dollars. La richesse combinée des 12 Américains les plus riches – y compris le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le PDG de Microsoft et évangéliste des vaccins Bill Gates – a augmenté de 40%.

Les verrouillages se poursuivant jusqu’en 2021, rien n’indique que cette tendance s’inversera de si tôt.

Tout cela est de bon augure pour le monde imaginé par le WEF. Selon la célèbre vidéo promotionnelle de l’organisation, d’ici 2030, la personne moyenne « Ne rien posséder et être heureux. » Les biens et services seront plutôt loués à des entreprises et livrés par drone, une configuration que seuls les goûts d’Amazon seront en mesure de fournir.

Une nouvelle impulsion pour l’environnementalisme

Avant que Covid ne frappe, le changement climatique – un problème réel mais fortement politisé – était le problème favori des gouvernements du monde entier, alors que les dirigeants se sont tombés les uns sur les autres pour annoncer des dates plus proches pour l’élimination progressive des combustibles fossiles. Les partisans de la grande réinitialisation ne sont pas différents et prévoient un système mondial de taxe sur le carbone en place d’ici 2030, les citoyens mangeant de la viande «Un régal occasionnel, pas un aliment de base. Pour le bien de l’environnement. »

Les dirigeants mondiaux lanceront probablement 2021 en renouvelant leurs engagements en faveur d’un avenir sans carbone, quel qu’en soit le coût. Joe Biden, pour sa part, a promis de signer le soutien des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat dès son entrée en fonction.

Alors que la personne moyenne peut payer un peu plus pour le privilège de conduire une voiture ou de manger un steak dans les mois et les années à venir, le vrai changement, selon le WEF, se fera sentir d’ici 2030, lorsque le changement climatique déplacera un milliard de personnes, créant une vague de réfugiés sans précédent. Selon les termes de la grande réinitialisation, «Nous devrons faire un meilleur travail pour accueillir et intégrer les réfugiés.»

Pour l’Ouest, une vague de réfugiés climatiques signifie plus de concurrence pour les emplois et une sous-classe croissante dans les pays qui les accueillent. Cependant, ils auront également la possibilité de «Ne possède rien et sois heureux», tout comme le reste d’entre nous.

Et le WEF peut compter sur des légions d’activistes «de base» pour pousser ces politiques sur les masses. Son aile jeunesse – la Global Shapers Community – a été impliquée dans les marches pour le climat de l’année dernière, et les dirigeants de la communauté ont été formés par le Climate Reality Project, une organisation militante dirigée par l’administrateur WEF Al Gore. Attendez-vous à ce que ces militants demandent une action climatique lors de la réunion du WEF à Davos, en Suisse, en janvier.

Le flou réel et irréel – la discussion est censurée

Avec les membres du WEF qui financent littéralement leurs propres mouvements militants, il sera difficile de discerner le changement descendant du changement de base. Dans le cas de la poussée du WEF pour un nouvel environnementalisme, Greta Thunberg et British Petroleum font partie de la même équipe. Lorsqu’il s’agit de réinventer le capitalisme, le pape François et Mastercard travaillent ensemble pour donner aux entreprises un plus grand mot à dire sur les questions culturelles et politiques. En ce qui concerne la politique de la santé, le WEF et en fait une grande partie des médias du monde semblent d’accord pour laisser Bill Gates décider de l’avenir de la médecine et de la prévention des maladies.

Discutez de l’une des contradictions et des problèmes inhérents à ces prédictions post-Covid, et vous serez qualifié de théoricien du complot. Alors que les géants mondiaux des médias sociaux répriment tous les contenus de conspiration, il reste à voir où se situe la frontière entre « dangereux » des informations erronées et des critiques légitimes seront rédigées en 2021.

Cependant, il n’est pas exagéré de dire qu’en 2021, la Silicon Valley aura plus son mot à dire sur ce qu’il ne faut pas discuter. Rien qu’en 2020, Twitter a censuré le président des États-Unis et interdit un journal national pour avoir rapporté des informations préjudiciables sur son adversaire. Lorsqu’il s’agit de contenu de marque « théorie du complot, » la discussion sera selon toute vraisemblance plus, pas moins, restreinte à partir de maintenant.

Au milieu du bouleversement mondial provoqué par la pandémie de coronavirus, il est facile d’imaginer que les dirigeants et les entreprises du monde entier profitent du chaos pour imposer davantage de contrôles sur la population. Le prince Charles lui-même a même décrit nos temps turbulents comme un « opportunité en or » faire du bien «Grandes visions du changement.»

Cependant, les acteurs qui se rendent chaque année au sommet du Forum économique mondial à Davos se sont vantés de leur « génial » plans avant, à partir de 2009 «Façonner le monde d’après-crise», aux années 2012 «La grande transformation.» La mise en œuvre effective de la «grande réinitialisation» dépendra de l’imagination et de l’ambition des gouvernements et de leurs entreprises partenaires, et de la mesure dans laquelle cela va à l’encontre de la nécessité économique et de la résistance du public.

Le résultat le plus probable est que la réinitialisation est déployée au coup par coup. Quoi qu’il en soit, les suggestions du WEF continueront sûrement à façonner la discussion longtemps après la disparition de la menace du coronavirus.

