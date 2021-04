Des chercheurs américains et sri-lankais ont découvert que les humains utilisent 73% de plus de ressources que la Terre n’en produit en un an. Ils ont constaté que le problème est principalement causé par les pays riches qui engloutissent des ressources et obligent la majorité la plus pauvre du monde à la «pauvreté écologique». L’étude, publiée dans Durabilité de la nature, a déclaré que l’inadéquation entre la consommation humaine et la capacité de la Terre à régénérer les ressources accélère la détérioration de l’environnement, l’acidification des océans et l’épuisement des eaux souterraines.

Les chercheurs ont déclaré que cette tendance des pays riches à exploiter les ressources pour maintenir leur mode de vie élimine les chances des pays plus pauvres d’éradiquer la pauvreté. Ils ont déclaré dans l’étude que les pays à faible revenu ont collectivement besoin de 96% de la bio-capacité de la planète pour se maintenir, mais que les pays à revenu élevé qui n’abritent que 14% de la population mondiale utilisent un énorme 52% de la bio-capacité de la planète. .

«La surutilisation est par définition une condition limitée dans le temps – elle ne peut pas durer éternellement», ont déclaré les chercheurs. Ils ont ajouté que le monde utilisait 119% de la bio-capacité annuelle de la Terre en 1980, mais qu’elle est passée à 173% en 2017, soit 73% de plus que ce qui avait été régénéré cette année-là.

Citant un exemple, il a déclaré que si les arbres d’une forêt qui poussait pendant plus de 50 ans étaient coupés à un taux annuel de 2 pour cent, la forêt serait laissée sans arbre mature dans 25 ans. De même, la surpêche a conduit à l’effondrement du secteur de la pêche et le pompage soutenu des eaux souterraines ou son gaspillage pourrait entraîner une diminution des eaux souterraines et des lacs d’eau douce en quelques décennies. Ils ont dit qu’il est déjà visible dans de nombreux endroits, du lac Tchad au lac Aral, à l’aquifère d’Ogallala et à la vallée centrale de Californie.

Les chercheurs ont conclu que l’augmentation de la population et la demande plus élevée rendront plus difficile pour les pays individuels, en particulier ceux à faible revenu, de se permettre des ressources suffisantes pour maintenir un équilibre et les pousser à s’endetter financièrement en raison de leur besoin de se procurer des ressources ailleurs.

Les chercheurs ont présenté quelques suggestions pour maintenir l’équilibre entre la disponibilité des ressources et le chevauchement de la demande en peaufinant les stratégies de développement.

1. Concentrez-vous sur la conservation, la restauration et l’utilisation régénérative pour permettre à la planète de se régénérer.

2. Concevoir et gérer des villes compactes et intégrées avec des bâtiments efficaces pour réduire les besoins de transport.

3. Éliminer progressivement les combustibles fossiles et les remplacer par des énergies renouvelables.

4. Améliorer la production et la distribution des aliments. Changer les habitudes de consommation en désaccentuant les produits d’origine animale. La demande alimentaire occupe à elle seule près de 50% de la biocapacité de la planète.

5. Encouragez les familles plus petites. Le nombre de personnes partageant la planète détermine la quantité de bio-capacité disponible par personne.

Selon un Courrier quotidien rapport, les humains ont utilisé toutes les ressources biologiques que la Terre a régénérées en 2020 le 22 août de cette année-là, quatre mois avant qu’ils n’auraient dû. Ce jour était appelé le Jour du Dépassement de la Terre. Il change chaque année, en fonction de la quantité des ressources naturelles de la Terre que l’humanité utilise.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici