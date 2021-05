Les humains anéantissent la biodiversité plus rapidement que l’explosion d’astéroïdes qui a provoqué l’extinction: étude

Il y a environ 66 millions d’années, un astéroïde est entré en collision avec la Terre, provoquant une explosion équivalente à des millions d’armes nucléaires explosant simultanément. La collision a anéanti les trois quarts de toutes les espèces végétales et animales sur Terre. Aujourd’hui, les humains éliminent les gastéropodes d’eau douce, un groupe d’espèces d’escargots et de limaces qui se développent dans l’eau douce, à un rythme plus rapide que l’événement d’extinction de masse soudaine causé par l’astéroïde, selon un nouvelle étude.

«Il y a 66 millions d’années, vous avez eu un impact d’astéroïdes qui a eu un effet immédiat sur le monde entier», a déclaré Thomas A Neubauer, écologiste à l’Université Justus Liebig en Allemagne et l’un des auteurs de l’étude, dans son déclaration à Vice. «À l’heure actuelle, nous avons une situation comparable: elle est tout aussi catastrophique, et la catastrophe, c’est nous, l’humanité», a ajouté Neubauer.

La recherche, publiée dans Nature Communications le 21 mai 2021, souligne également que les études précédentes sous-estimaient la manière dont l’extinction massive causée par les astéroïdes affectait les écosystèmes d’eau douce. Selon la nouvelle étude, la phase d’extinction déclenchée par l’événement astronomique a duré plus de 5 millions d’années. Notre biodiversité, qui a été gravement endommagée en raison de la perte de plus de 92% de toutes les espèces des écosystèmes d’eau douce, a mis environ 7 millions d’années à se rétablir.

L’étude prévient qu’à moins que des efforts importants ne soient faits pour conserver les écosystèmes d’eau douce, la crise d’extinction en cours aura un impact grave sur la vie animale et végétale d’eau douce pendant des millions d’années, causant des dommages extrêmes à la biodiversité globale du monde.

Selon Nebauer, même si l’impact des humains sur la biodiversité de la planète prend fin aujourd’hui, le taux d’extinction restera élevé pendant une très longue période de temps. La récupération des dommages causés par les humains prendra beaucoup plus de temps. L’extinction de masse en cours causée par les humains dans l’histoire de l’évolution est également connue sous le nom de 6ème extinction de masse ou extinction de l’anthropocène.

« Malgré notre courte existence sur Terre, nous avons assuré que les effets de nos actions nous dureront des millions d’années », a déclaré Nebauer dans un communiqué de presse par Naturalis Biodiversity Center.

