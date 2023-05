Les huitièmes de finale de l’US Open Cup se dérouleront sur Golazo Network et B/R

Les huitièmes de finale de la Lamar Hunt US Open Cup se dérouleront les 23 et 24 mai, et les détails pour savoir où regarder ont été finalisés.

Bien que les deux finalistes de 2022 ne soient pas en lice en 2023, il reste encore des matchs amusants à espérer. Deux des seize clubs restants sont issus du championnat USL de deuxième division. Pittsburgh et Birmingham accueillent tous deux une opposition MLS de division 1.

Il y a aussi un derby El Tráfico LA, avec LAFC accueillant le Galaxy.

Comme le tour précédent, chaque match sera officiellement diffusé par US Soccer. Voici la répartition de l’endroit où trouver chaque jeu:

mardi 23 mai

19 h 30 HE / Inter Miami contre Nashville SC / CBS Sports Golazo! Réseau

19 h 30 HE / RBNY vs FC Cincinnati / Rapport du blanchisseur

20 h 30 HE / Houston Dynamo contre Minnesota United / Rapport du blanchisseur

22 h 30 HE / LAFC contre LA Galaxy / CBS Sports Golazo! Réseau

mercredi 24 mai

19 h 00 HE / Pittsburgh Riverhounds contre Columbus Crew / CBS Sports Golazo! Réseau

20 h 00 HE / Birmingham Legion contre Charlotte FC / Bleacher Report

21h00 HE / Austin FC contre Chicago Fire / Bleacher Report

22 h 00 HE / Colorado Rapids contre Real Salt Lake / CBS Sports Golazo! Réseau

Les jeux Bleacher Report sont disponibles gratuitement sur l’application B/R ou sur la chaîne YouTube. Golazo de CBS Sports ! Network est disponible en streaming gratuit sur CBSSports.com et Pluto TV. Pendant ce temps, vous pouvez également trouver Golazo! dans le cadre de Paramount+, ce qui est pratique si vous disposez déjà du service pour les compétitions interclubs de l’UEFA, la Serie A ou la NWSL.

Le tournoi est maintenant dans sa phase de support fixe, de sorte que des scénarios peuvent être tracés à partir de maintenant. La tranche est divisée en quatre groupes régionaux. RBNY, Cincinnati, Pittsburgh et Columbus constituent le nord-est. Birmingham, Charlotte, Nashville et Inter Miami au sud-est. Le Colorado, Salt Lake et les deux côtés de Los Angeles se trouvent dans la région ouest. Et Austin, Chicago, Houston et Minnesota peuplent le support central.

Les quarts de finale reprendront les 6 et 7 juin. Après cela, il y a une pause avant les demi-finales du 23 août. La finale de l’Open Cup 2023 aura lieu le 27 septembre. Les détails de diffusion n’ont pas encore été annoncés pour les quarts de finale.

Photo: Imago