Les huit meilleures équipes inchangées dans la deuxième série de classements

Il n’y a pas eu beaucoup de mouvement en tête du deuxième classement des éliminatoires de football universitaire.

Alors que les cinq équipes Power Five invaincues ont remporté des victoires au cours de la semaine 10, le top cinq est resté inchangé. L’État de l’Ohio a conservé la première place devant la Géorgie, le Michigan, l’État de Floride et Washington.

Dans l’ensemble, les huit premiers n’ont pas changé. L’Oregon est resté la meilleure équipe avec une défaite au 6e rang, devant le Texas et l’Alabama. Ole Miss est passée au n°9 et Penn State est passée au n°10.

Ole Miss et Penn State ont sauté en raison de la défaite de l’Oklahoma contre l’Oklahoma State. Les Sooners ont chuté au 17e rang et sont désormais à deux places des Cowboys au 15e rang.

LSU est passé du n°14 au n°19 après avoir perdu contre l’Alabama, et Notre Dame est tombée du n°15 au n°20 après avoir perdu sur la route contre Clemson.

La Géorgie et l’Alabama ne bougent pas après les victoires classées

La Géorgie a battu le Missouri, n°12, au cours de la semaine 10 et, comme l’Alabama, est restée au même endroit. Le comité a clairement été suffisamment convaincu par la solide seconde période de l’Ohio State lors de sa victoire contre Rutgers pour maintenir les Buckeyes à la première place.

L’Alabama n’avait vraiment pas d’endroit où aller non plus. Le Texas a battu l’Alabama en septembre ; Même si les Longhorns ont eu besoin de prolongations pour éviter un retour de l’État du Kansas, il est difficile de justifier que l’Alabama saute sur le Texas à cause de cette victoire face-à-face.

La Géorgie et l’Alabama n’ont pas bougé dans le classement CFP cette semaine. (Jeffrey Vest/Icône Sportswire via Getty Images) (Icône Sportswire via Getty Images)

Matchs clés de la semaine 11

Il y a deux matchs du top 10 au cours de la semaine 11, la Géorgie n°2 accueillant le n°9 Ole Miss et le n°3 du Michigan visitant le n°10 Penn State. Avec des défaites, Ole Miss et Penn State voient leurs espoirs en séries éliminatoires s’éteindre.

Le n°13 du Tennessee visite le n°14 du Missouri dans un match qui pourrait grandement contribuer à déterminer une place pour le Six Bowl du Nouvel An. Le n°5, Washington, passe également un test lors d’une visite du n°18, l’Utah, et le n°6, l’Oregon, accueille une équipe de l’USC qui a abandonné le classement après avoir perdu contre les Huskies au cours de la semaine 10.

Classement des éliminatoires du football universitaire

1. État de l’Ohio (9-0)

2. Géorgie (9-0)

3. Michigan (9-0)

4. État de Floride (9-0)

5. Washington (9-0)

6. Oregon (8-1)

7.Texas (8-1)

8.Alabama (8-1)

9. Ole Miss (8-1)

10. État de Penn (8-1)

11. Louisville (8-1)

12. État de l’Oregon (7-2)

13. Tennessee (7-2)

14. Missouri (7-2)

15. État de l’Oklahoma (7-2)

16. Kansas (7-2)

17. Oklahoma (7-2)

18. Utah (7-2)

19. LSU (6-3)

20. Notre-Dame (7-3)

21.Arizona (6-3)

22. Iowa (7-2)

23. Tulane (8-1)

24. Caroline du Nord (7-2)

25. État du Kansas (6-3)