Les « hubs d’innovation » visent à relever les zones en difficulté. Le Congrès n’a qu’à les financer.

La loi va au-delà des semi-conducteurs et tente également de semer la recherche, le développement et la croissance de l’emploi dans plusieurs industries manufacturières de pointe émergentes. Beaucoup d’entre eux, comme les voitures électriques et les batteries avancées, sont liés à la lutte contre le changement climatique. M. Biden tente de positionner les États-Unis en tant que leader de la production et de l’emploi dans cette course mondiale et souhaite que les usines américaines dominent les technologies nécessaires pour réduire les émissions de combustibles fossiles et éviter un réchauffement catastrophique.

Les hubs font partie de ce programme plus large. Ils sont destinés à aider à transformer la recherche scientifique, des universités et d’autres centres d’innovation, en applications industrielles nouvelles et commercialisables. Et en vertu de l’endroit où ils seront situés, ils cherchent à catalyser la croissance économique dans les régions du pays qui pourraient utiliser une étincelle.