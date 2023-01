Les Huawei Freebuds 5i arrivent enfin à la vente en Europe

Huawei a présenté les Freebuds 5i sur les marchés internationaux juste avant la saison des fêtes en décembre. Aujourd’hui même, trois semaines après l’annonce, il a mis en vente les écouteurs TWS en Italie et en Espagne pour 100 €, tandis que les utilisateurs au Royaume-Uni peuvent les précommander sur la boutique en ligne pour 90 £.

Le Freebuds 5i est arrivé comme une mise à jour massive par rapport au précédent Freebuds 4i avec un ANC amélioré pour sa classe et une durée de vie de la batterie considérablement plus longue tout en gardant le corps léger. Ils sont également dotés d’un design et d’une sensation attrayants en forme de galets, et nous avons adoré les écouteurs TWS dans notre revue.

Les utilisateurs au Royaume-Uni peuvent acheter directement les Freebuds 5i à partir du 16 janvier – jusque-là, il ne s’agit que de précommandes sur le Huawei Store. Les écouteurs peuvent également être achetés chez Amazon, Argos et Currys à partir de début février.

Les clients qui précommandent au Royaume-Uni recevront un coupon de précommande de 10 £ pour la boutique en ligne de l’entreprise, tandis que les utilisateurs d’Europe continentale reçoivent un cadeau – un étui de voyage pour les Freebuds 5i.