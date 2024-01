Les Houthis revendiquent une attaque contre un navire américain, les États-Unis déclarent qu’aucun dommage n’a été causé au navire

Plusieurs grandes compagnies maritimes ont interrompu leur trafic à travers le Golfe en raison des attaques.

Sanaa :

Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué une nouvelle attaque contre un navire américain vendredi matin, après que les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre des cibles rebelles en raison de leur agression contre des navires dans et autour de la mer Rouge.

Alors que les rebelles soutenus par l’Iran ont affirmé avoir frappé le navire commercial dans le golfe d’Aden, l’armée américaine a déclaré plus tard que les missiles du groupe avaient raté leur cible.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les Houthis ont déclaré que leurs « forces navales… ont mené une opération de ciblage contre un navire américain » – identifié comme étant le Chem Ranger – « avec plusieurs missiles navals appropriés, entraînant des tirs directs ».

Il n’a pas donné d’heure ni d’autres détails sur la dernière attaque sur les voies maritimes internationales.

Dans sa propre déclaration, le commandement central de l’armée américaine, responsable du Moyen-Orient, a déclaré que les Houthis avaient lancé jeudi soir deux missiles balistiques antinavires sur le M/V Chem Ranger, un navire battant pavillon américain et battant pavillon des îles Marshall. pétrolier exploité par la Grèce”.

“L’équipage a observé que les missiles heurtaient l’eau à proximité du navire. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé sur le navire”, a indiqué le commandement sur la plateforme de médias sociaux X.

L’agression continue des Houthis contre des navires dans et autour de la mer Rouge a conduit à des frappes au Yémen par les forces américaines et britanniques, les États-Unis ayant signalé jeudi leur dernière attaque contre des cibles houthis.

Selon le site spécialisé Marine Traffic, le Chem Ranger était un chimiquier naviguant de Djeddah, en Arabie Saoudite, vers le Koweït.

La société britannique de gestion des risques maritimes Ambrey a déclaré qu’un pétrolier chimiquier marshallais naviguant sur la même route avait signalé un incident au sud-est du port yéménite d’Aden.

“Un navire de guerre indien a répondu à l’événement”, ajoute le communiqué.

L’agence britannique de sécurité maritime UKMTO, sans nommer le navire, a également signalé un incident dans la même zone, ajoutant dans un bulletin que “le navire et l’équipage sont en sécurité, le navire se dirige vers le prochain port”.

Des grèves continues

Les Houthis ont lancé de nombreuses attaques contre les navires dans les eaux autour du Yémen depuis que la guerre à Gaza a éclaté le 7 octobre avec l’attaque sanglante du Hamas contre Israël.

Le communiqué des Houthis indique que les rebelles agissaient contre « l’oppression du peuple palestinien dans la bande de Gaza et dans le cadre de la réponse à l’agression américano-britannique contre notre pays ».

Le président américain Joe Biden a reconnu jeudi que les contre-attaques américaines n’avaient pas encore dissuadé les attaques des Houthis, mais a ajouté : “Vont-elles continuer ? Oui”.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré aux journalistes que les forces américaines avaient frappé jeudi “quelques missiles anti-navires dont nous avions des raisons de croire qu’ils étaient préparés pour un tir imminent dans le sud de la mer Rouge”.

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les avions de combat de la marine américaine avaient mené les frappes et que les raids aériens qui ont commencé contre les Houthis la semaine dernière avaient pu « dégrader, gravement perturber et détruire un nombre important de leurs capacités ».

Plusieurs grandes compagnies maritimes ont interrompu leur trafic dans la région en raison des attaques.

La Russie a déclaré jeudi que les États-Unis devraient cesser leurs frappes contre les Houthis afin de contribuer à une résolution diplomatique des attaques contre les navires marchands.

“Le plus important maintenant est de mettre fin à l’agression contre le Yémen, car plus les Américains et les Britanniques bombardent, moins les Houthis sont disposés à parler”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aux journalistes à Moscou.

Le Danemark, quant à lui, a annoncé jeudi qu’il rejoindrait la coalition à l’origine des frappes aériennes contre les Houthis.

Le pays scandinave, qui a déjà annoncé qu’il enverrait une frégate dans la région, abrite le géant maritime Maersk, qui fait partie des entreprises à avoir détourné des navires de la mer Rouge.

