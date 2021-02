Les Houthis retardent à nouveau l’examen d’un pétrolier au large du Yémen

NATIONS UNIES (AP) – Les Nations Unies ont déclaré mercredi que les nouvelles demandes des rebelles houthis du Yémen retarderaient encore les experts de l’ONU d’examiner un pétrolier amarré au large des côtes du pays déchiré par la guerre, chargé de plus d’un million de barils de pétrole brut qui est en danger de fuite.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que les demandes supplémentaires se concentrent sur «les arrangements logistiques et de sécurité» et «il est maintenant difficile de dire exactement quand la mission pourrait être déployée».

L’ONU a averti l’année dernière que le pétrolier, le FSO Safer, n’avait pas été entretenu depuis plus de cinq ans. Les experts craignent qu’il puisse exploser ou fuir, causant d’énormes dommages environnementaux à la vie marine et affectant la navigation en mer Rouge.

Les Houthis ont accepté la portée des travaux de la mission technique en novembre et, à ce moment-là, Dujarric a déclaré que l’ONU pensait que l’équipe d’experts pourrait se rendre au pétrolier début mars.

Mais début février, Dujarric a déclaré que l’ONU était «très préoccupée» par le fait que les Houthis pourraient reconsidérer leur approbation.

Il a déclaré que les Houthis n’avaient pas non plus répondu aux multiples demandes de lettre avec des assurances de sécurité selon lesquelles l’ONU doit faciliter la location de «navires de service techniquement équipés» nécessaires à la mission. Sans lettre, a-t-il dit, le coût de la mission augmenterait de «centaines de milliers de dollars».

Dujarric a déclaré mercredi que l’ONU discutait avec les Houthis soutenus par l’Iran de leurs dernières demandes «d’essayer de résoudre ces problèmes» le plus rapidement possible.

«Il ne s’agit pas simplement d’envoyer du personnel de l’ONU dans une zone», a-t-il expliqué. «Il s’agit de se procurer des équipements très spécifiques et techniques, y compris un remorqueur et une barge et des personnes avec une expérience très, très pointue qui sont capables et désireuses, une entreprise du secteur privé, de participer à cette première mission d’évaluation.

Dujarric a déclaré que les dernières demandes des Houthis avaient suscité «une inquiétude accrue».

«La mission nous donnera l’évaluation dont nous avons besoin pour formuler une solution permanente. Il est déjà deux ans trop tard et ne peut plus être bloqué », a-t-il déclaré.

«Par la grâce de Dieu, il n’y a pas eu de fuite majeure», a déclaré Dujarric. «Plus nous attendons, plus les chances d’une fuite majeure augmentent. Le temps n’est du côté de personne et il ne s’agit pas de nous. Il s’agit de l’impact environnemental dévastateur que cela aurait sur la région.