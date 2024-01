Les Houthis recherchent davantage d’armes iraniennes pour intensifier leurs attaques en mer Rouge, selon des renseignements

Ces développements surviennent quelques jours après que le président Joe Biden a reconnu que les frappes menées par les États-Unis contre le groupe

n’ont pas réussi à arrêter les attaques des militants sur la navigation commerciale, tout en s’engageant également à continuer de frapper des sites au Yémen pour saper les capacités des Houthis et briser leur volonté.

Navy SEALs

a intercepté une cargaison d’armes à destination des Houthis ce mois-ci lors d’un audacieux raid nocturne, s’emparant d’un petit bateau transportant des composants de missiles de croisière et balistiques de fabrication iranienne. La mission a eu un coût élevé : deux Navy SEAL ont disparu alors qu’ils tentaient de monter à bord du bateau. L’armée les recherche toujours.

L’Iran soutient depuis longtemps les Houthis – qui font partie d’un réseau de groupes mandataires à travers le Moyen-Orient, aux côtés du Hamas et du Hezbollah libanais – en leur fournissant des armes, de la formation et du financement. De nouvelles armes en provenance d’Iran pourraient remplacer celles que les Houthis ont perdues lors de la demi-douzaine de frappes américaines et alliées depuis le début le 11 janvier.

Ces expéditions sont un signe que Téhéran joue un rôle direct dans l’alimentation de la crise en mer Rouge, selon le responsable américain et un responsable du ministère de la Défense. Ils ont, ainsi que d’autres, bénéficié de l’anonymat pour discuter d’une question sensible de sécurité nationale.

La Central Intelligence Agency a refusé de commenter.

Les Houthis ont présenté leurs attaques contre les transports maritimes internationaux comme une démonstration de soutien à Gaza et comme un moyen de faire pression sur Israël pour qu’il arrête sa campagne de bombardements ciblant les militants du Hamas.

De nouvelles attaques des Houthis menacent d’entraîner les États-Unis encore plus profondément dans le conflit grandissant au Moyen-Orient – ​​ce que Biden a activement tenté d’éviter pendant son mandat. Biden a déclaré que les États-Unis et l’Iran, engagés depuis longtemps dans une guerre fantôme avec Israël, ne voulaient pas

se battre directement. Mais davantage de frappes des Houthis, notamment d’éventuelles attaques contre les troupes occidentales, rapprocheraient également Washington et Téhéran d’un conflit direct.

Certains experts estiment que les livraisons d’armes de l’Iran et son soutien plus large aux Houthis constituent une tentative d’exploiter les troubles régionaux actuels pour expulser les troupes américaines du Moyen-Orient.

« En plus de l’escalade contre l’Amérique en Irak et en Syrie via des milices pour faire pression sur l’Amérique afin qu’elle mette fin à la guerre d’Israël contre le Hamas, l’Iran a également une logique plus localisée en jeu », a déclaré Behnam Ben Taleblu, de la Fondation pour la défense des démocraties. “Il tente de créer un cycle de violence qui conduit à l’expulsion des forces américaines de la région, à commencer par l’Irak.”

L’arrêt des futurs transferts d’armes est essentiel pour l’administration alors qu’elle continue de mener des frappes contre le groupe au Yémen afin de dégrader sa capacité à lancer de nouvelles attaques contre les navires naviguant dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Mais intercepter les armes iraniennes alors qu’elles sont expédiées au Yémen est extrêmement difficile. Les opérations de commando comme celle de ce mois-ci sont complexes, impliquant des opérateurs spéciaux dans des bateaux de combat, des tireurs d’élite, des drones et des hélicoptères pour la surveillance, ainsi que des Navy SEAL, a déclaré un deuxième responsable du DOD.

“C’est notre spécialité, être vraiment capable d’opérer clandestinement dans le maritime, en poursuivant des cibles difficiles avec une certaine furtivité”, a déclaré le deuxième responsable du DOD.

Pour l’instant, l’administration Biden insiste sur le fait qu’elle n’est pas en guerre contre les Houthis, malgré plus d’une semaine de frappes quasi quotidiennes contre les positions du groupe au Yémen.

« Nous ne cherchons pas la guerre. Nous ne pensons pas que nous sommes en guerre. Nous ne voulons pas voir une guerre régionale », a déclaré jeudi à la presse la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh. “Ce que nous faisons avec nos partenaires, c’est de la légitime défense.”

L’objectif de ces frappes – à la fois les frappes multinationales planifiées le 11 janvier et les attaques américaines à plus petite échelle contre des missiles antinavires qui se préparent à être lancées la semaine dernière – est d’éroder la volonté et la capacité des Houthis à lancer de nouvelles attaques. , ont déclaré des responsables américains.

« Nous retirons certaines choses de la table pour eux », a déclaré un deuxième responsable américain. “Les capacités qu’ils avaient jeudi matin de la semaine dernière, ils ne les ont plus.”

“C’est le calcul : est-ce que cela va continuer à en valoir la peine pour eux ?”

Le soutien de l’Iran à ses mandataires alimente les attaques contre les forces américaines et autres ailleurs dans la région. Vendredi, des milices soutenues par l’Iran avaient attaqué les troupes américaines en Irak et en Syrie 140 fois depuis octobre, selon le Pentagone. Les attaques ont généralement été à petite échelle, utilisant une combinaison de drones et de roquettes et causant peu de dégâts aux infrastructures. Mais samedi, des militants dans l’ouest de l’Irak ont ​​lancé une attaque majeure contre la base aérienne d’Al Asad, blessant un certain nombre de membres du personnel américain.

Initialement, après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, l’Iran s’est abstenu de s’impliquer directement dans le conflit. Mais Téhéran est devenu plus audacieux ces derniers jours, en lançant des missiles vers l’Irak, la Syrie et le Pakistan. Dernier signe montrant que l’Iran s’enfonce plus profondément dans le conflit, Téhéran a accusé samedi Israël de

lancer une frappe aérienne qui a tué quatre conseillers militaires iraniens, dont le chef des renseignements en Syrie du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien, à Damas, en Syrie.

L’impact du « soutien malveillant » de l’Iran sur la région est souvent sous-estimé, a déclaré le premier responsable du ministère de la Défense.

« Il s’agit d’un effort persistant de la part de l’Iran qui est sous-estimé », a déclaré le responsable.

Pourtant, responsables et experts maintiennent que l’Iran ne cherche pas une guerre ouverte avec l’Occident. Il est significatif que ni l’Iran ni le Hezbollah libanais, un groupe militant plus sophistiqué que les Houthis également financé par Téhéran, ne se soient davantage impliqués dans les combats à Gaza, a déclaré le général à la retraite Frank McKenzie, chef de toutes les forces américaines au Moyen-Orient jusqu’à 2022.

Les trois objectifs de Téhéran sont : la préservation du régime, la destruction d’Israël et la fin de la présence américaine dans la région, a déclaré McKenzie.

« Sur cette base, ils ne cherchent pas une guerre à grande échelle avec les États-Unis parce qu’ils savent que le régime en serait menacé », a-t-il déclaré.

En fin de compte, les responsables américains espèrent que l’Iran décidera que les attaques des Houthis ne valent plus le coût économique pour la région, a déclaré le deuxième responsable américain.

“Le calcul qu’ils doivent faire est qu’ils ont un impact sur le commerce dans leur propre région, sur les entreprises commerciales”, a déclaré le responsable. « Les biens et services acheminés vers la région sont affectés par ce que font les Houthis. Alors, à quel moment les pays de la région disent-ils déjà que ça suffit ?