Les Houthis quittent l’Arabie Saoudite après des négociations sur un éventuel accord de cessez-le-feu au Yémen | Nouvelles des Houthis

Les négociateurs houthis ont quitté Riyad après une série de négociations de cinq jours avec des responsables saoudiens sur un accord potentiel qui pourrait ouvrir la voie à la fin du conflit au Yémen, ont indiqué des sources proches de la réunion et des médias houthis.

La délégation houthie et les médiateurs omanais ont atterri mardi à Sanaa, la capitale yéménite, après une série de négociations en Arabie saoudite, a rapporté la télévision al-Massirah des Houthis.

Des progrès ont été réalisés sur certains des principaux points de friction entre les Houthis et l’Arabie Saoudite, notamment un calendrier pour le retrait des troupes étrangères du Yémen et un mécanisme de paiement des salaires publics, ont indiqué deux sources, ajoutant que les parties se rencontreraient pour de nouvelles discussions après des consultations. « bientôt ».

La délégation houthie est arrivée en Arabie Saoudite la semaine dernière. Il s’agissait de la première visite officielle de ce type dans le royaume depuis que la guerre a éclaté au Yémen en 2014, après que le groupe aligné sur l’Iran a évincé un gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite.

Les pourparlers seraient axés sur la réouverture complète des ports et de l’aéroport de Sanaa contrôlés par les Houthis, le paiement des salaires des fonctionnaires, les efforts de reconstruction et un calendrier pour le retrait des forces étrangères du Yémen. Un accord permettrait aux Nations Unies de relancer un processus de paix politique plus large impliquant d’autres parties au conflit yéménite, notamment le gouvernement yéménite et les forces séparatistes du sud.

Les Houthis sont en guerre contre une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite depuis 2015, un conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes et laissé 80 pour cent de la population du Yémen dépendante de l’aide humanitaire.

Les États-Unis ont fait pression sur leur allié l’Arabie saoudite pour qu’il mette fin à la guerre et ont lié un certain soutien militaire américain au royaume à la fin de son implication au Yémen.

Le premier cycle de consultations officielles entre Riyad et Sanaa sous l’égide d’Oman, qui se déroulent parallèlement aux efforts de paix de l’ONU, a eu lieu en avril lorsque des envoyés saoudiens se sont rendus à Sanaa.