Les Houthis poursuivent leurs attaques en mer Rouge même après une série de frappes militaires américaines

Le Les Houthis soutenus par l’Iran a lancé une autre attaque contre la marine marchande mardi, quelques heures seulement après Les États-Unis ont lancé des frappes préventives sur des missiles dans Yémen qui étaient prêts à être lancés, selon un communiqué du commandement central américain.

Le commandement central américain a déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé à bord du navire marchand.

Le communiqué indique mardi que les États-Unis ont frappé quatre missiles balistiques antinavires qui constituent une menace imminente pour les navires de la marine américaine et les navires commerciaux en mer Rouge.

Mais dans l’après-midi, les Houthis ont frappé un autre navire marchand dans la mer Rouge, signe que le groupe n’arrête pas ses attaques contre les navires malgré une série de frappes américaines. Les Houthis ont déclaré qu’ils attaqueraient les navires liés à Israël et à ses alliés, mais les responsables américains ont déclaré que bon nombre des navires attaqués n’avaient aucun lien avec Israël.

“Nous avons assisté à des frappes de représailles supplémentaires de moindre ampleur de la part des Houthis ces derniers jours, beaucoup plus petites que ce que nous avons vu auparavant et aucune d’entre elles n’a été efficace”, a déclaré mardi John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour les communications stratégiques.

La semaine dernière, les États-Unis et le Royaume-Uni, avec le soutien d’autres pays, ont frappé un peu moins de 30 sites ciblant « des systèmes radar, des systèmes de défense aérienne et des sites de stockage et de lancement pour des attaques à sens unique de systèmes aériens sans pilote, de missiles de croisière et de missiles balistiques », selon un rapport. déclaration du commandement central américain.

Kirby a déclaré qu’il pensait qu’il était trop tôt pour dire que les attaques continues des Houthis indiquent que les frappes de la coalition n’ont pas été efficaces.

“Nous pensons que ces frappes ont eu un bon effet en termes de perturbation et de dégradation de leur capacité à mener des opérations militaires offensives”, a déclaré Kirby.

L’administration Biden a souligné qu’elle ne souhaitait pas que la guerre entre Israël et le Hamas se transforme en un conflit régional plus large. Cependant, les attaques des Houthis contre les navires commerciaux, combinées aux attaques en cours des milices soutenues par l’Iran contre les forces américaines en Irak et en Syrie, montrent que l’instabilité au Moyen-Orient s’étend déjà au-delà d’Israël.

