Les Houthis pourraient avoir mis Biden en échec dans l’impasse sur la mer Rouge

L’assaut incessant d’Israël sur la bande de Gaza commence à plonger le Moyen-Orient dans un conflit régional plus vaste. Au cours de la semaine dernière, les Houthis au Yémen sont apparus comme un acteur puissant improbable, réussissant à perturber le transport maritime mondial au nom des Palestiniens à Gaza et à inciter les États-Unis à lancer une série de frappes aériennes dans une tentative de dissuasion infructueuse.

Au cours des trois derniers mois, les Houthis ont attaqué des navires marchands traversant la mer Rouge, une intervention militaire inattendue visant à forcer Israël à mettre fin à son offensive soutenue par les États-Unis à Gaza et à autoriser l’aide dans le territoire assiégé.

La pression exercée par les Houthis sur cette route commerciale cruciale a déjà un impact sur l’économie mondiale : des compagnies maritimes effrayées ont détourné leurs navires vers des itinéraires plus coûteux, avec des primes d’assurance contre les risques et des prix de transport mondiaux en hausse. Les effets de la tentative de blocus pourraient bientôt se faire sentir sur les prix du pétrole et des biens de consommation à l’échelle mondiale.

La marine américaine, considérée comme la garante de la sécurité des routes maritimes dans une grande partie du monde, a finalement été contrainte d’agir. Depuis la semaine dernière, les États-Unis ont lancé cinq frappes aériennes contre les positions des Houthis. Les Houthis ont redoublé d’efforts. Ils ont tiré sur les navires qui passaient avec plusieurs autres séries de missiles et de drones. Les cibles comprenaient des navires commerciaux américains et un navire de guerre de la marine américaine – signes que les rebelles n’ont été qu’enhardis par la volée américaine.

Lors d’un point de presse à la Maison Blanche jeudi, le président Joe Biden a reconnu que les frappes aériennes n’arrêtaient pas les Houthis, mais a déclaré que les États-Unis continueraient de cibler le groupe de toute façon.

Avec sa décision d’attaquer, l’administration Biden semble s’être exposée à un échec et mat géopolitique de la part des Houthis. L’intensification des frappes contre les rebelles entraînera probablement davantage de perturbations dans les transports maritimes – potentiellement contre-productives pour atténuer les conséquences économiques – et risquera une guerre régionale à grande échelle. Négocier ou se soumettre aux exigences d’une milice non étatique de l’un des pays les plus pauvres du monde serait considéré par beaucoup comme une capitulation des États-Unis et renforcerait la nouvelle popularité des Houthis.

Aguerris par une guerre civile brutale avec un gouvernement yéménite en exil soutenu par l’Arabie Saoudite, les Houthis ne semblent pas prêts à reculer, allant même jusqu’à inviter à un conflit plus large.

« Les Houthis veulent absolument ce conflit », a déclaré Iona Craig, journaliste et politologue spécialisée dans le Yémen. «Cela fait partie de leur idéologie, dont l’élément anti-américain s’est formé pendant la période de l’invasion américaine de l’Irak. Ils se considèrent désormais comme les défenseurs des Palestiniens et du peuple de Gaza. »

Les Houthis ne se laissant pas décourager, le Département d’État américain a adopté une approche différente mercredi, désignant la milice comme groupe terroriste mondial spécialement désigné, un renversement partiel de sa décision de 2021 de retirer les Houthis de la liste plus stricte des organisations terroristes étrangères. La nouvelle désignation soumet les Houthis à des sanctions économiques et politiques mais évite les règles plus strictes de la liste FTO. Les groupes humanitaires ont déclaré que des mesures plus sévères entraveraient l’aide aux régions du Yémen que les Houthis ont pris le contrôle pendant la guerre civile.

Deux heures après avoir été redésignés comme groupe terroriste aux États-Unis, les Houthis ont pris pour cible un navire de transport américain, et les États-Unis ont répondu par une nouvelle série de frappes.

« L’administration Biden semble espérer que la dégradation des capacités des Houthis les contraindra à s’arrêter, mais cela ne semble pas fonctionner », a déclaré à The Intercept Daniel DePetris, chercheur à Defence Priorities, un groupe de réflexion sur la politique étrangère basé à Washington. . « Tout le monde peut être dissuadé et les Houthis ne sont pas des fous. Mais le problème lorsqu’il s’agit d’acteurs non étatiques est qu’il faut plus de force pour les amener à modifier leur calcul stratégique.»

Il a ajouté : « Les Saoudiens pensaient également qu’ils pouvaient battre les Houthis militairement sans avoir à répondre aux revendications politiques qu’ils formulaient. »

Des rebelles hétéroclites face aux aspirations régionales

Autrefois une petite armée hétéroclite, les Houthis ont appris à riposter contre des armées beaucoup plus puissantes au fil des années de guerre civile et d’intervention étrangère – acquérant des connaissances qu’ils semblent mettre en pratique contre les États-Unis.

Les Houthis, officiellement connus sous le nom d’Ansarallah, sont apparus il y a plusieurs décennies comme un mouvement opposé à la corruption perçue du gouvernement yéménite. Depuis plusieurs années, le groupe est en guerre contre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen et mène actuellement des négociations de paix pour mettre fin au conflit. Les États-Unis ont joué un rôle clé dans la guerre civile, en armant lourdement – ​​et pendant un certain temps en apportant une aide directe – à une campagne aérienne menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui a infligé d’énormes pertes civiles. L’assaut n’a pas réussi à vaincre les Houthis.



La guerre civile est devenue un terrain d’entraînement où les Houthis ont appris à déjouer les armes largement supérieures de fabrication américaine – en particulier la puissance aérienne – dans le cadre de leurs opérations actuelles en mer Rouge. Les rebelles utilisent des missiles antinavires bon marché et de petits bateaux pour attaquer les navires de transport, profitant de l’avantage de forces légères et mobiles qui augmentent les coûts et affaiblissent l’efficacité des attaques aériennes de l’ennemi.

« Les Houthis disposent d’une force importante, mais ils comptent sur une large répartition de leur pouvoir sur le territoire qu’ils contrôlent. Ils comptent davantage sur leur mobilité que sur des infrastructures lourdes », a déclaré Baraa Shiban, analyste politique sur le Yémen et chercheur associé au Royal United Services Institute. « Ils ont survécu à une longue campagne aérienne menée par deux des armées les plus puissantes de la région, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, et ont adapté la manière de déplacer et d’opérer leurs forces en conséquence. »

Les Houthis sont souvent considérés comme de simples mandataires de l’Iran, faisant partie d’un groupe de groupes appelé « l’Axe de la Résistance », qui comprend le Hezbollah au Liban et les militants palestiniens du Hamas. Les analystes affirment cependant que même si l’Iran fournit aux Houthis de l’argent, des armes et une formation militaire, les Houthis opèrent avec une relative indépendance politique.

« Cela les prive de leur capacité d’agir lorsque nous disons que les Houthis ne sont que des larbins de l’Iran », a déclaré à The Intercept Hisham Al-Omeisy, conseiller principal pour le Yémen à l’Institut européen pour la paix. « Ils ont leur propre état d’esprit, leur propre programme et leur idéologie. »

Dans leur démonstration d’indépendance la plus spectaculaire, les Houthis aurait été repoussé Les efforts iraniens pour les empêcher de prendre la capitale yéménite de Sanaa en 2015, selon les rapports des services de renseignement américains.

Les Houthis ont depuis longtemps fait de la confrontation avec les États-Unis et Israël un élément majeur de leur idéologie, exprimée comme un mélange d’islamisme, d’anti-impérialisme et d’antisémitisme manifeste. Avec d’autres groupes soutenus par l’Iran, les Houthis rejettent la plupart des aspects de l’ordre politique soutenu par les États-Unis dans la région et menacent sérieusement la stabilité des régimes alliés des États-Unis, comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

« L’une des principales choses qui manquent aux gens à propos des Houthis, c’est que leur objectif final n’est pas seulement le Yémen. Il s’agit d’un groupe expansionniste avec des ambitions régionales », a déclaré Al-Omeisy. « Ce conflit est pour eux une occasion parfaite de dire qu’ils sont la véritable avant-garde de la nation arabe, alors que d’autres dirigeants sont complices des souffrances des Palestiniens. »

Gagner les cœurs et les esprits

Au centre des troubles en mer Rouge se trouve la crise à Gaza, dévastée par les attaques israéliennes depuis l’offensive du Hamas du 7 octobre. Même si les troupes israéliennes mènent une guerre qui a tué plus de 24 000 Palestiniens, les États-Unis en sont le patron et le facilitateur. L’administration Biden continue d’offrir un soutien financier et diplomatique sans faille à Israël, malgré les accusations croissantes contre les États-Unis de complicité dans le génocide.

Les Houthis sont entrés dans la mêlée presque immédiatement. Dans les jours qui ont suivi le lancement par Israël de son attaque de représailles, les Houthis ont envoyé des missiles balistiques vers Israël et ont commencé leurs attaques sur les voies maritimes de la mer Rouge.

Les Houthis ont longtemps été une force polarisante dans la politique yéménite, mais ils ont profité du sentiment anti-américain dans le monde arabe et de l’apparente indifférence des régimes pro-américains face aux souffrances à Gaza pour élever leur statut géopolitique. Non seulement les Houthis se distinguent en tant que champions de la cause palestinienne, mais ils réhabilitent également leur réputation dans leur pays, où ils ont eu du mal à mettre en place un gouvernement fonctionnel au milieu d’une guerre civile. Les porte-parole des Houthis sont devenus des incontournables des chaînes de télévision de langue arabe, où ils se réjouissent de leur rôle de défi à l’Occident sur le sort des Palestiniens.

Non seulement les Houthis se distinguent en tant que champions de la cause palestinienne, mais ils réhabilitent également leur réputation dans leur pays.

La colère envers les États-Unis semble susceptible de croître dans la région, car l’administration Biden semble faire passer l’économie mondiale avant la vie des Palestiniens dans ses frappes contre les Houthis.

« Les États-Unis devraient considérer que ces actions à Gaza provoquent la colère des gens dans toute la région », a déclaré Al-Omeisy. « La perception locale est que lorsque le sang palestinien a coulé au cours des trois derniers mois, personne n’a été dérangé, mais que lorsque les intérêts économiques de l’Occident ont été menacés, ils ont immédiatement agi. Ce message s’inscrit parfaitement dans la rhétorique des Houthis et trouve un écho très fort dans la région. »

Leur offre fonctionne. Plutôt que d'affaiblir les Houthis, les frappes aériennes américaines semblent renforcer la position politique des Houthis