Les Houthis ont visé un avion américain, mais l’armée a fait exploser leurs missiles

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un avion de combat F/A-18E Super Hornet décolle sur le poste de pilotage de l’USS Eisenhower. Photo de l’US Navy par Kaitlin Watt, spécialiste de la communication de masse, 3e classe

L’armée américaine a détruit mercredi un missile Houthi qui représentait une menace pour un avion américain.

Le missile sol-air était prêt à être lancé depuis une position au Yémen, a indiqué le commandement central américain.

Il s’agit de la dernière mesure préventive prise par les États-Unis, qui ont détruit plusieurs missiles Houthis.

Les forces américaines ont détruit mercredi un missile Houthi qui représentait une menace immédiate pour les avions américains, a déclaré l’armée américaine, marquant le dernier engagement entre les militaires occidentaux et les rebelles soutenus par l’Iran.

Vers 15h30, heure locale, les forces américaines ont touché et détruit un missile sol-air que les Houthis s’apprêtaient à lancer depuis le Yémen, a indiqué le Commandement central américain, ou CENTCOM, dans un communiqué.

Après avoir initialement identifié le missile, l’armée a déterminé qu’il « représentait une menace imminente » pour les avions américains opérant dans la région. CENTCOM n’a divulgué aucune information supplémentaire sur l’engagement en réponse aux requêtes de Business Insider.

Cet incident marque la plus récente démonstration d’action préventive prise par le Pentagone, qui a mené ce mois-ci de nombreuses frappes sur des cibles houthistes alors que les rebelles se préparaient à lancer des missiles sur les principales voies de navigation internationales au large des côtes du Yémen.

Un avion de combat F/A-18E Super Hornet décolle sur le poste de pilotage de l’USS Eisenhower. Photo de l’US Navy par le spécialiste de la communication de masse 2e classe Zachary Elmore

Dans des cas précédents, le CENTCOM a identifié les munitions comme étant des missiles antinavires – les Houthis disposent d’un solide arsenal de capacités de croisière et balistiques – et a déclaré que les Houthis étaient prêts à lancer et représentaient une menace pour les navires commerciaux et les navires de guerre américains dans la région.

Après l’incident de mercredi, l’armée a toutefois précisé qu’il avait touché un missile sol-air et qu’il représentait une menace pour les avions américains.

Au-delà de ces actions préventives – et unilatérales – prises par l’armée américaine, les forces américaines et britanniques ont également mené plusieurs séries de frappes contre des cibles houthistes à travers le Yémen, frappant des systèmes de défense aérienne, des lanceurs de missiles, des radars et des installations de stockage d’armes.

Les responsables occidentaux ont qualifié ces frappes d’actions défensives prises en réponse à des mois d’attaques de missiles et de drones par les Houthis contre des navires commerciaux transitant par la mer Rouge et le golfe d’Aden – une route d’approvisionnement essentielle pour le commerce mondial.

“La communauté internationale a été attaquée par les Houthis, et les États-Unis, aux côtés de leurs alliés et partenaires internationaux, travaillent ensemble pour aider à dissuader, dégrader et perturber leur capacité à mener ces attaques”, a déclaré mardi le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder. .

Les loyalistes Houthis du Yémen lèvent les armes alors qu’ils participent à un défilé armé le 20 décembre 2023 dans la province d’Amran au Yémen. Mohammed Hamoud

L’attaque préventive de mercredi a eu lieu moins d’un jour après que les Houthis ont tiré un missile de croisière antinavire depuis le Yémen vers la mer Rouge. USS Gravely, un destroyer, a abattu le missile. Il n’était pas clair dans l’immédiat s’il y avait des navires commerciaux naviguant dans la zone. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé.

Au-delà des Houthis, Washington a mené des frappes contre d’autres groupes mandataires iraniens au Moyen-Orient se livrant à des actions de provocation, notamment des milices en Irak et en Syrie qui ont mené plus de 160 attaques – en utilisant une combinaison de drones, de roquettes et de missiles – contre les États-Unis. forces basées dans la région depuis la mi-octobre.

La plus meurtrière de ces attaques a eu lieu dimanche, lorsqu’un drone d’attaque à sens unique a frappé un avant-poste militaire américain en Jordanie, tuant trois soldats et en blessant des dizaines d’autres. L’administration Biden a imputé le carnage aux milices soutenues par l’Iran et a promis de riposter.