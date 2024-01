Les Houthis menacent de multiplier les attaques contre les navires de guerre occidentaux | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

La milice houthie du Yémen a déclaré qu’elle prévoyait de nouvelles attaques contre les navires de guerre américains et britanniques.

Le communiqué du groupe aligné sur l’Iran, publié mercredi, indique que tous les navires de guerre américains et britanniques participant à « l’agression » contre le Yémen sont des cibles. Cette déclaration a attisé les inquiétudes concernant les tensions latentes dans la région ainsi que les perturbations croissantes du commerce mondial.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont lancé des drones et des missiles contre des navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden depuis le 19 novembre. Le groupe a déclaré que ces attaques étaient une réponse aux opérations militaires israéliennes à Gaza.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont riposté contre des cibles Houthis au Yémen alors qu’ils patrouillent dans la mer Rouge au sein d’une coalition navale qui a échangé de nombreuses attaques avec le groupe yéménite.

Mardi, les Houthis ont tiré des missiles sur le navire de guerre américain USS Gravely. Le commandement central américain a déclaré que ses forces avaient abattu un missile de croisière antinavire.

Mercredi, les États-Unis ont déclaré que leurs forces avaient détruit un missile sol-air qui était prêt à être lancé.

“Les forces américaines ont identifié le missile dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu’il représentait une menace imminente pour les avions américains”, a déclaré le commandement central.

Coup économique

Les attaques des Houthis ont ajouté un élément économique mondial aux troubles provoqués par la guerre à Gaza.

Plusieurs compagnies maritimes ont suspendu leurs transits par la mer Rouge, accessible depuis le golfe d’Aden, préférant effectuer des voyages beaucoup plus longs et plus coûteux autour de l’Afrique pour éviter d’être attaquées.

La situation a fait monter en flèche les coûts de transport et d’assurance, faisant craindre une nouvelle crise du coût de la vie.

Là pour le long terme

Les Houthis ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs opérations militaires jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit conclu dans la bande de Gaza et que la nourriture et les médicaments soient autorisés à entrer dans l’enclave pour atténuer une crise humanitaire. Ils insistent sur le fait qu’ils sont prêts à s’engager sur le long terme.

Mardi, Mohamed al-Atifi, commandant des forces houthies, a déclaré : « Nous sommes prêts à une confrontation à long terme avec les forces de la tyrannie. Les Américains, les Britanniques et ceux qui se sont coordonnés avec eux doivent comprendre le pouvoir de la décision souveraine yéménite et qu’il n’y a ni débat ni controverse à ce sujet.

En réponse aux attaques, le gouvernement américain a requalifié la milice de « terroristes mondiaux spécialement désignés » et, face à la menace de perturbations prolongées des transports maritimes, le ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré mercredi que le bloc envisageait de lancer sa propre flotte navale en mer Rouge. mission d’ici la mi-février.

Le syndicat, composé de 26 membres, a refusé de rejoindre la coalition américaine créée en décembre en raison des craintes de certains États d’opérer sous le contrôle de Washington.

Borrell a déclaré que les ministres de la Défense devraient décider mercredi, un jour avant une réunion du Conseil européen, quel pays dirigera l’effort, ainsi que le lieu où la mission sera basée, qui y participera et avec quels moyens.