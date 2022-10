Les Houthis lancent un avertissement aux “pilleurs” de pétrole alors que la trêve au Yémen s’effondre

Le groupe rebelle a averti qu’il pourrait cibler les compagnies pétrolières étrangères en réponse à la “guerre économique”

Alors que les efforts visant à prolonger un cessez-le-feu de six mois entre les rebelles houthis du Yémen et une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite ont échoué, les Houthis ont averti qu’ils pourraient lancer des attaques contre des compagnies pétrolières en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Les Nations unies ont confirmé dimanche que les négociations entre les Houthis et la coalition saoudienne avaient échoué et qu’un cessez-le-feu devant expirer le même jour ne serait pas prolongé. La trêve fragile était en place depuis avril et a vu les combats cesser pendant la plus longue période depuis le déclenchement de la guerre civile au Yémen en 2014.

L’envoyé de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a appelé les deux parties à éviter de reprendre les hostilités et “poursuivre toutes les voies pour la paix.”

Dans un communiqué publié la veille, les Houthis ont condamné la coalition saoudienne pour son incapacité à améliorer la situation humanitaire dans le pays. Déjà le pays le plus pauvre du monde arabe, le Yémen est sous blocus par la coalition depuis 2015, déclenchant une crise humanitaire généralisée. Alors que les Houthis ont accusé les Saoudiens de limiter l’afflux de fournitures vitales pendant le cessez-le-feu, le gouvernement allié saoudien du Yémen a accusé les Houthis de bloquer les principaux corridors routiers à l’intérieur du Yémen.

2-les forces armées donnent aux compagnies pétrolières opérant aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite l’occasion d’organiser leur situation et de partir.

Les pays de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, ont déclaré les Houthis, ont “transférer[red] la guerre au domaine économique », alors que les compagnies pétrolières continuent “pillage” les ressources naturelles du pays pendant le blocus. Le groupe rebelle a appelé les compagnies pétrolières étrangères, en particulier d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, à cesser leurs activités et à arrêter l’extraction au Yémen à partir de dimanche.

“Nos forces armées sont capables, avec l’aide de Dieu, de priver les Saoudiens et les Emiratis de leurs ressources s’ils insistent pour priver notre peuple yéménite de ses ressources”, a déclaré dimanche un porte-parole de la branche militaire du groupe.

Les Houthis ont frappé plusieurs installations pétrolières, navires et aéroports en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis au fil des ans avant la signature de la trêve en avril. La coalition a répondu par des frappes aériennes intensifiées sur ce qu’elle a qualifié de cibles militaires houthistes, bien que des hôpitaux et des écoles aient prétendument fait partie des bâtiments touchés. Une frappe contre une prison dans la province de Saada en janvier a tué au moins 80 personnes.

Selon les estimations de l’ONU, environ 400 000 personnes sont mortes au Yémen depuis 2015, lorsque la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a lancé une campagne militaire dans le but de rétablir le président Abdrabbuh Mansur Hadi au pouvoir après son éviction par les Houthis. Cela a été suivi d’intenses combats sur le terrain, qui ont déplacé des millions de personnes. Riyad a allégué que les Houthis musulmans chiites sont des mandataires de l’Iran, ce que Téhéran a démenti.