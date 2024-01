Les Houthis frappent un autre navire américain en mer Rouge alors que Biden admet que les frappes aériennes n’ont pas réussi à désarmer les rebelles

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les Houthis ont lancé jeudi soir des missiles balistiques antinavires sur un navire américain alors que Joe Biden a admis que les frappes aériennes américaines n’avaient pas réussi à dissuader les attaques des militants dans la mer Rouge.

Les rebelles soutenus par l’Iran ont déclaré avoir lancé deux missiles visant le « Chem Ranger » qui ont provoqué des « coups directs » sur le navire. Les responsables américains ont affirmé que les missiles avaient touché l’eau, sans endommager le pétrolier ni blesser les personnes à bord.

Le « assez petit chimiquier a quitté le port de Djeddah, en Arabie Saoudite, sur la mer Rouge, à destination du Koweït, mais son AIS (système d’identification automatique) s’est déconnecté (mardi) avant de se diriger vers le sud, en passant par le Yémen », selon le service de surveillance TankerTrackers.com.

La récente attaque est considérée comme une réponse aux frappes aériennes de l’armée américaine au Yémen, qui visent les Houthis depuis plusieurs semaines, dans un contexte de tensions croissantes en mer Rouge qui ont perturbé le commerce mondial et fait craindre des goulets d’étranglement dans l’approvisionnement.

La milice Houthi cible depuis plusieurs semaines les navires associés à Israël dans et autour de la mer Rouge, dans le cadre d’une escalade de la guerre à Gaza.

(L’Indépendant/Datawrapper)

Le président Biden a déclaré jeudi que son armée poursuivrait ses frappes contre les Houthis, mais a reconnu que les frappes aériennes n’avaient pas réussi à arrêter les militants. « Quand vous dites travailler, est-ce qu’ils arrêtent les Houthis, non. Vont-ils continuer, oui”, a déclaré M. Biden.

Un responsable américain a déclaré que l’armée américaine avait mené jeudi matin une cinquième frappe visant un autre site de lancement de missiles. La veille, il avait lancé une nouvelle vague de frappes de missiles à partir de navires et de sous-marins contre les sites contrôlés par les militants.

Les frappes ont été lancées depuis la mer Rouge et ont touché 14 missiles que le commandement considère comme une « menace imminente ».

Ces frappes font suite à l’annonce selon laquelle les États-Unis ont réinscrit les Houthis sur leur liste de terroristes mondiaux spécialement désignés. Les sanctions qui accompagnent cette désignation officielle visent à couper les groupes extrémistes violents de leurs sources de financement, tout en permettant également à l’aide humanitaire vitale de continuer à affluer vers les Yéménites pauvres.

Malgré les sanctions et les frappes militaires, y compris une opération à grande échelle menée par des navires de guerre et des avions de guerre américains et britanniques qui ont touché plus de 60 cibles à travers le Yémen, les Houthis continuent de harceler les navires commerciaux et militaires. Les États-Unis ont fermement averti l’Iran de cesser de fournir des armes aux Houthis.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que la situation restait « préoccupante » alors que les attaques contre les navires commerciaux dans la région persistaient malgré l’action militaire conjointe.

“…avec nos alliés, nous avons été très clairs dans notre condamnation de leur comportement. Nous continuerons à les exhorter à cesser de mener des attaques illégales, mettant la vie des gens en danger”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Par ailleurs, les États-Unis et leurs alliés ont formé « l’opération Prosperity Guardian » pour protéger le trafic maritime, et actuellement, des navires de guerre des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni patrouillent dans la zone.

“Ces frappes se poursuivront aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. “Je ne vais pas télégraphier des coups d’une manière ou d’une autre.”

La crise au Moyen-Orient a été aggravée par l’Iran après avoir tiré cette semaine des missiles visant des repaires présumés de terroristes au Pakistan, tuant au moins deux enfants sur le sol pakistanais.

Islamabad a répondu jeudi par des contre-attaques qui, selon l’Iran, ont tué au moins neuf personnes, dont quatre enfants.

Le Pakistan est le troisième pays à être frappé par Téhéran cette semaine après des attaques antérieures contre des cibles en Irak et en Syrie, une décision qui a encore accru les craintes d’une propagation du conflit au Moyen-Orient.

Les attaques ont été condamnées par les États-Unis, qui ont accusé l’Iran d’avoir violé les « frontières souveraines de trois de ses voisins au cours des deux derniers jours ».

