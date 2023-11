Les Houthis du Yémen revendiquent une nouvelle attaque de drone contre Israël, mais aucune attaque n’a été détectée

SANAA, Yémen — Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont affirmé avoir lancé lundi une nouvelle attaque de drones contre Israël, mais il n’y avait aucun signe d’une telle attaque dans l’État juif.

Les Houthis, qui revendiquent de vastes étendues du pays pauvre du sud de la péninsule arabique, ont affirmé sans preuve que leur dernière frappe avait temporairement interrompu l’activité dans les bases militaires et les aéroports israéliens.

Mais aucune sirène ni alerte d’infiltration n’a été déclenchée pour indiquer une telle intrusion, et les aéroports et les bases militaires du pays semblent continuer de fonctionner normalement. L’armée israélienne n’a fourni aucun commentaire lundi sur les affirmations des Houthis.

Un reportage non sourcé de la Douzième chaîne suggère que les prétendus drones en provenance du Yémen pourraient avoir été abattus par la Jordanie. D’autres attaques des Houthis au cours des dernières semaines ont été interceptées par les États-Unis et Israël.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré sur X, anciennement Twitter, que « les forces armées yéménites… ont lancé un lot de drones au cours des dernières heures sur diverses cibles sensibles de l’ennemi israélien dans les territoires occupés ».

“À la suite de l’opération, l’activité dans les bases et aéroports ciblés s’est arrêtée pendant plusieurs heures.”

Un missile de croisière lancé par les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen est intercepté par un missile lancé depuis un avion de combat F-35I de l’IAF, le 31 octobre 2023. (Armée de défense israélienne)

La semaine dernière, les Houthis ont revendiqué une attaque de drone et ont déclaré avoir déjà mené trois frappes avec des drones et des missiles balistiques.

Ils ont déclaré qu’ils agissaient dans le cadre de « l’axe de résistance » contre Israël, qui comprend des groupes soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie et en Irak.

Les forces houthies « continuent de mener des opérations militaires plus qualitatives en soutien au peuple palestinien… jusqu’à ce que cesse l’agression brutale israélienne contre nos frères à Gaza », a posté Saree lundi.

La guerre en cours a éclaté lorsque les terroristes du Hamas ont fait irruption depuis Gaza vers le sud d’Israël le 7 octobre, massacrant quelque 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et prenant plus de 240 otages lors de l’attaque la plus meurtrière de l’histoire de l’État juif.

Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza affirme que plus de 10 000 personnes, pour la plupart des enfants ou des femmes, ont été tuées lors des frappes israéliennes dans la bande. Ce chiffre ne peut pas être vérifié de manière indépendante et semble inclure les propres combattants du groupe terroriste ainsi que les civils palestiniens tués par des roquettes ratées depuis Gaza.

Depuis le début du conflit, il y a eu une série d’attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie, ainsi que des échanges de tirs presque quotidiens à travers la frontière israélo-libanaise entre le Hezbollah et Tsahal.