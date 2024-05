Les Houthis du Yémen menacent d’escalader la situation après une frappe américaine utilisant une bombe anti-bunker de 5 000 livres

Hodeida, Yémen — Le Yémen Les Houthis soutenus par l’Iran vendredi, il a menacé de dégénérer attaques contre des navires de la mer Rouge après des frappes nocturnes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne qui, selon les rebelles, ont tué 16 personnes.

Trois responsables ont déclaré vendredi au correspondant de CBS News pour la sécurité nationale, David Martin, que les États-Unis avaient utilisé une bombe anti-bunker de 5 000 livres dans le cadre de la frappe conjointe contre des cibles houthistes. La bombe GBU-72 a été larguée par un avion de l’US Air Force dans le but de détruire une installation souterraine des Houthis. Un responsable a déclaré que la bombe avait touché la cible, mais il n’était pas encore clair si elle avait été détruite ou s’il y avait eu des victimes civiles.

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont déclaré que 16 personnes avaient été tuées et 40 autres blessées, dont un nombre indéterminé de civils, mais il n’y a eu aucune confirmation indépendante de ces chiffres. Si elle était confirmée, il s’agirait de l’une des frappes les plus meurtrières depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé leur campagne en janvier contre les Houthis, dont les attaques à la roquette ont gravement perturbé la route commerciale vitale de la mer Rouge.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont mené depuis novembre de nombreuses attaques de drones et de missiles contre des navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, y compris des navires de guerre américains, invoquant leur solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza face à la guerre entre Israël et le Hamas.

Les manifestants, en grande partie des partisans des Houthis, se rassemblent pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens et leur colère contre les États-Unis et le Royaume-Uni, au lendemain de nouvelles frappes aériennes conjointes de ces pays contre des cibles houthies au Yémen, à Sanaa, au Yémen, le 31 mai 2024. Khaled Abdallah/Reuters



Le commandement central américain, le CENTCOM, a déclaré que 13 sites houthis avaient été ciblés lors des dernières frappes.

« L’agression américano-britannique ne nous empêchera pas de poursuivre nos opérations militaires », a déclaré le responsable houthiste Mohammed al-Boukhaiti sur X, anciennement Twitter, promettant de « répondre à l’escalade par l’escalade ».

En réponse, les rebelles ont lancé une attaque de missiles contre le porte-avions américain USS Dwight D. Eisenhower en mer Rouge, selon le porte-parole des Houthis Yahya Saree, qui a ajouté que le groupe « n’hésitera pas à répondre directement et immédiatement à toute nouvelle agression sur territoires yéménites. »

Les responsables militaires américains n’ont pas immédiatement commenté les affirmations des Houthis selon lesquelles ils auraient ciblé l’USS Eisenhower.

Le porte-avions de classe Nimitz USS Dwight D. Eisenhower traverse l’océan Atlantique sur une photo d’archives du 22 août 2008. Marine américaine



La chaîne de télévision Al-Masirah, contrôlée par les Houthis au Yémen, a diffusé une vidéo montrant des hommes ensanglantés blessés lors d’une prétendue frappe contre un bâtiment abritant une station de radio dans la ville portuaire de Hodeida, à l’ouest du pays. La chaîne a montré des victimes recevant des soins dans un hôpital, bien que l’authenticité des images n’ait pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Un employé de l’hôpital de Hodeida a déclaré que de nombreux militants figuraient parmi les personnes tuées et blessées lors de l’attaque, mais il n’a pas été en mesure de donner des chiffres précis.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que ses avions de guerre avaient lancé des frappes dans le cadre d’une « opération conjointe avec les forces américaines contre les installations militaires des Houthis ».

Le ministère a déclaré que les renseignements indiquaient que deux sites près de Hodeida étaient impliqués dans les attaques contre des navires, « avec un certain nombre de bâtiments identifiés comme abritant des installations de contrôle des drones au sol et fournissant un stockage pour les drones à très longue portée, ainsi que des armes sol-air ». «

Un autre site de « commandement et de contrôle » a été identifié plus au sud, précise-t-on dans un communiqué.



Les Houthis prétendent avoir abattu un drone américain après un week-end de frappes d’autodéfense américaines

« Ces frappes ont été menées en légitime défense contre une menace permanente », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, ajoutant que les rebelles avaient mené 197 attaques depuis novembre.

Le CENTCOM a déclaré que les frappes étaient « nécessaires pour protéger nos forces, garantir la liberté de navigation et rendre les eaux internationales plus sûres et plus sécurisées ».

L’Iran a condamné l’action militaire américano-britannique, affirmant qu’elle vise à « propager l’insécurité dans la région ».

Les « gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni sont responsables des conséquences de ces crimes contre le peuple yéménite », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

Depuis janvier, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes répétées contre des cibles houthistes au Yémen en réponse au harcèlement des rebelles contre les navires. En février, les Houthis ont organisé des funérailles massives à Sanaa pour 17 combattants qui, selon eux, avaient été tués lors des frappes américaines et britanniques.

Les frappes américaines et britanniques n’ont pas étouffé la campagne des rebelles, qui ont promis de cibler les navires américains et britanniques ainsi que tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens.

Les Houthis ont également déclaré avoir abattu un drone américain MQ-9 Reaper avec un missile sol-air, affirmant que c’était le sixième avion de ce type qu’ils abattaient Ces derniers mois.