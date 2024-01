Les Houthis du Yémen déclarent qu’ils ne cherchent pas à étendre leurs attaques en mer Rouge

Les Houthis du Yémen ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’étendre davantage leurs attaques contre les navires dans et autour de la mer Rouge, au-delà de leurs objectifs déclarés de blocus d’Israël et de représailles contre les États-Unis et la Grande-Bretagne par des frappes aériennes.

Dans une interview accordée à Reuters, le porte-parole Mohammed Abdulsalam, qui est également le négociateur en chef des Houthis dans les pourparlers de paix sur la guerre civile vieille de dix ans dans le pays, a déclaré à Reuters que le groupe n’avait pas l’intention de cibler ses ennemis de longue date, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

“Nous ne voulons pas que l’escalade s’étende. Ce n’est pas notre exigence. Nous avons imposé des règles d’engagement dans lesquelles aucune goutte de sang n’a été versée ni aucune perte matérielle majeure”, a déclaré Abdulsalam. “Cela représentait une pression sur Israël uniquement, cela ne représentait une pression sur aucun pays dans le monde.”

Les Houthis alignés sur l’Iran, qui contrôlent la plupart des zones peuplées du Yémen, ont attaqué des navires à l’embouchure de la mer Rouge depuis octobre, dans ce qu’ils considèrent comme une démonstration de solidarité avec les Palestiniens en ciblant les navires liés à Israël.

“Ce que le peuple yéménite a fait, au début, c’est de cibler les navires israéliens se dirigeant vers Israël sans causer de pertes humaines ni même de pertes matérielles significatives, empêchant simplement les navires de passer comme un droit naturel”, a déclaré Abdulsalam.

Un partisan tribal des Houthis du Yémen tient son poignard traditionnel, ou jambiya, lors d’une manifestation contre les récentes frappes menées par les États-Unis contre des cibles Houthis, près de Sanaa, au Yémen, le 14 janvier 2024 (crédit : REUTERS/Khaled Abdullah IMAGES TPX DU JOUR)

“Maintenant, lorsque l’Amérique s’est jointe à nous et a encore aggravé la situation, il ne fait aucun doute que le Yémen réagira”, a-t-il déclaré.

Détours internationaux

Les attaques des Houthis ont contraint les compagnies maritimes internationales à acheminer le commerce entre l’Europe et l’Asie via l’Afrique, augmentant ainsi le temps et les coûts. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont bombardé des cibles houthis la semaine dernière dans le cadre de ce qu’ils ont appelé une intervention visant à maintenir ouverte l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde.

“Nous ne voulons pas que le conflit s’étende dans la région et nous ne préférons pas cela, et nous travaillons toujours à la non-escalade, mais la décision appartient aux Américains, tant qu’ils continuent à attaquer”, a déclaré Abdulsalam.

“Le Yémen souhaite réagir et souhaite vérifier ou maintenir sa position en empêchant les navires israéliens de se diriger vers les territoires palestiniens occupés.”

Le conflit de la mer Rouge fait partie d’une demi-douzaine de groupes armés soutenus par l’Iran au Moyen-Orient qui se sont intensifiés depuis octobre, lorsque les combattants du Hamas ont attaqué Israël, provoquant une attaque israélienne qui a depuis dévasté la bande de Gaza.

Washington accuse Téhéran – qui dirige un « Axe de la Résistance » comprenant le Hamas, le Hezbollah libanais et des groupes en Syrie et en Irak – de tenter d’étendre le conflit à travers la région.

Entre autres points chauds, le Hezbollah et Israël ont échangé des tirs de l’autre côté de la frontière, tandis que des milices pro-iraniennes ont attaqué des bases abritant les troupes américaines en Irak.

Les Houthis, combattants des montagnes qui ont capturé la capitale du Yémen il y a dix ans, ont conservé leur emprise pendant des années de guerre contre les puissances régionales que sont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, désormais dans une phase délicate des pourparlers de paix.

“Nous ne trouvons aucune justification pour prendre des mesures contre eux, et nous les appelons à rejeter la militarisation de la mer Rouge ou la présence de forces militaires dans la région”, a déclaré Abdulsalam à propos des puissances arabes du Golfe.

Abdulsalam a déclaré que les Houthis ont pris leurs propres décisions dans le conflit et n’acceptent pas d’ordres de Téhéran, bien qu’ils entretiennent des relations étroites.

“Nous n’avons reçu aucun commentaire de la part des Iraniens jusqu’à présent. Nous ne savons pas s’ils nous en informeront plus tard”, a-t-il déclaré. “Le Yémen souhaite réagir et souhaite confirmer ou rester ferme sur sa position consistant à empêcher les navires israéliens de se diriger vers les territoires palestiniens occupés.”