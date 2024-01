Les Houthis du Yémen affirment avoir « pris pour cible un pétrolier britannique » en mer Rouge en représailles aux frappes britanniques sur fond de conflit à Gaza

Les forces armées yéménites ciblent le pétrolier Marlin Luanda, affirmant qu’il est « britannique »

La société de matières premières Trafigura confirme que l’incendie à bord est maîtrisé par l’équipage

Le navire bat pavillon des Îles Marshall dans le Pacifique







Les rebelles Houthis du Yémen affirment avoir mené une attaque contre ce qu’ils ont appelé un « pétrolier britannique » dans le golfe d’Aden – alors que l’on craint de plus en plus que la guerre menée par Israël contre le Hamas après les attaques du 7 octobre ne consume davantage le Moyen-Orient.

Yahya Sare’e, porte-parole officiel des forces armées yéménites, a déclaré que celles-ci avaient ciblé le pétrolier Marlin Luanda, qu’elles ont qualifié de « navire pétrolier britannique », avec « un certain nombre de missiles navals appropriés ». Il transportait du carburant russe.

Mais les registres d’expédition montrent que le navire bat pavillon des Îles Marshall, un groupe d’îles du Pacifique au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. MailOnline croit comprendre que le navire appartient également à une entreprise basée aux Bermudes.

Les autorités de la région réagissent à l’incident. Trafigura, la société de fourniture de matières premières qui a affrété le navire, affirme être en contact avec l’équipage. Trafigura elle-même est basée à Singapour mais dispose d’un « hub régional » à Londres.

Un porte-parole a déclaré à MailOnline que des équipements de lutte contre l’incendie étaient utilisés pour maîtriser l’incendie, qui a été provoqué dans une citerne à cargaison située du côté tribord du navire.

Les rebelles Houthis affirment avoir heurté le pétrolier Marlin Luanda, qu’ils ont qualifié de « navire pétrolier britannique » (photo d’archives)

Yahya Sare’e, porte-parole des forces armées yéménites, a affirmé que le Marlin Luanda était un « navire pétrolier britannique ». Mais les archives montrent que le bateau est immatriculé aux Îles Marshall.

Les Houthis ont affirmé que le Marlin Luanda était « britannique », dans cette déclaration partagée sur X, anciennement Twitter, malgré les informations montrant que le bateau bat pavillon étranger.

UK Maritime Trade Operations, une initiative de la Royal Navy surveillant le trafic maritime au Moyen-Orient, indique que l’incident s’est produit dans le golfe d’Aden.

Les rebelles Houthis ont pris pour cible des navires qu’ils prétendent être affiliés à Israël, en signe de solidarité avec la Palestine ; les services de renseignement affirment qu’ils agissent parfois sur la base d’informations anciennes

Un porte-parole de Trafigura a déclaré : « Plus tôt le 26 janvier, le Marlin Luanda, un navire-citerne de produits pétroliers exploité pour le compte de Trafigura, a été touché par un missile alors qu’il traversait la mer Rouge.

« Des équipements de lutte contre les incendies à bord sont en cours de déploiement pour supprimer et contrôler l’incendie provoqué dans une citerne à cargaison du côté tribord. La sécurité de l’équipage est notre priorité absolue.

«Nous restons en contact avec le navire et surveillons la situation de près. Des navires militaires sont en route dans la région pour fournir de l’aide.

MailOnline comprend que le Marlin Luanda est loué par la société singapourienne Trafigura à ses propriétaires, un groupe d’investisseurs qui possèdent le navire par l’intermédiaire d’une société enregistrée dans le territoire britannique d’outre-mer des Bermudes.

Certains services de gestion liés au bail sont fournis par la société britannique Oceonix Services Ltd, enregistrée à une adresse à Londres, selon les archives de la Companies House.

Dans un message sur X, anciennement Twitter, le porte-parole des Houthis, Sare’e, a déclaré : « Les forces navales yéménites ont mené une opération de ciblage sur le navire pétrolier britannique Marlin Luanda dans le golfe d’Aden, en utilisant un certain nombre de missiles navals appropriés, la frappe a été directe. , et a entraîné l’incendie du navire.

« Les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations militaires : imposer un blocus à la navigation israélienne dans les mers Rouge et d’Arabie jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit obtenu à Gaza et que la nourriture et les médicaments soient autorisés à entrer dans le peuple palestinien assiégé dans la bande de Gaza.

“Les forces armées yéménites confirment qu’elles prennent toutes les procédures militaires dans le cadre du droit de défendre le cher Yémen et en confirmation de la solidarité pratique continue (sic) avec le peuple palestinien.”

UK Maritime Trade Operations (UKMTO), une capacité de la Royal Navy opérant dans la région, a déclaré : «L’UKMTO a reçu un rapport faisant état d’un incident à 60 NM (miles marins) au sud-est d’Aden, au Yémen.

‘Un navire marchand a été touché par un missile et reste en feu. Les navires de guerre de la coalition sont présents et soutiennent le navire. Tous les membres de l’équipage sont sains et saufs.

“Il est conseillé aux navires de transiter avec prudence et de signaler toute activité suspecte à l’UKMTO.”

UKMTO est une initiative de la Royal Navy qui surveille les voies de navigation dans la mer Rouge, le golfe d’Aden et la mer d’Oman afin de soutenir l’industrie maritime.

Elle ne surveille pas uniquement l’activité des navires britanniques et son alerte ne fait aucune mention de l’affiliation du navire attaqué dans le golfe d’Aden.

Un responsable militaire américain a confirmé à AP que le navire avait été touché par un seul missile balistique antinavire tiré depuis le Yémen contrôlé par les Houthis, endommageant le navire. Le responsable a déclaré qu’il n’y avait pas de blessés connus.

Le Marlin Luanda a fait son dernier port en Égypte après avoir contourné le sommet de l’Afrique depuis le Maroc et transité par le canal de Suez. Sa destination finale était Singapour et il transportait du carburant russe, rapporte Reuters.

Le gouvernement britannique a déclaré que la Grande-Bretagne et ses alliés « se réservent le droit de réagir de manière appropriée ».

Un porte-parole a déclaré : « Nous sommes au courant d’informations selon lesquelles le M/V Marlin Luanda, un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall, aurait subi des dommages suite à une attaque dans le golfe d’Aden. Les rapports actuels suggèrent qu’il n’y a pas de victimes et que des navires de la coalition à proximité sont sur les lieux.

“Nous avons clairement indiqué que toute attaque contre la navigation commerciale est totalement inacceptable et que le Royaume-Uni et nos alliés se réservent le droit de réagir de manière appropriée.”

Les avions Typhoon de la Royal Air Force ont mené des opérations de frappe de précision contre des cibles militaires houthistes en réponse à de nouvelles attaques contre des navires en mer Rouge.

Un avion de combat décolle de l’USS Dwight D Eisenhower le 12 janvier alors que les États-Unis lancent des frappes aériennes contre des cibles Houthis.

Des images montrent des flammes éclatant lors d’un bombardement majeur du Yémen par les forces britanniques et américaines le 11 janvier.

Exécutif maritime rapporte que le Marlin Luanda a signalé plus tôt une explosion dans l’air à environ 200 à 300 mètres au-dessus de la ligne de flottaison d’un autre pétrolier, l’Achilles battant pavillon panaméen.

Les rebelles ont également lancé vendredi un missile sur un navire de guerre américain patrouillant dans le golfe d’Aden, l’obligeant à abattre le projectile.

L’attaque contre le destroyer USS Carney a marqué une nouvelle escalade dans la plus grande confrontation en mer que la marine américaine ait connue au Moyen-Orient depuis des décennies.

Les Houthis ont attaqué des navires qu’ils croient liés à Israël, dans le cadre d’une campagne de ce qu’ils disent être une solidarité avec le peuple palestinien dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

Mais EURONAVFOR, l’opération de sécurité maritime de l’UE en Afrique du Nord, a précédemment averti que les Houthis semblent avoir attaqué un plus large éventail de navires, agissant peut-être sur la base de renseignements obsolètes.

Il a précédemment déclaré : « (Les Houthis) pourraient capitaliser sur des informations obsolètes concernant la propriété des navires dans certains cas. »

En retour, les avions britanniques et américains ont mené des frappes de précision sur des cibles Houthis dans le but de réprimer de nouvelles attaques sur la route commerciale mondiale vitale.

Plus tôt vendredi, un porte-parole du Premier ministre a déclaré : « Nous continuons d’appeler [the Houthis] de prendre du recul par rapport à une telle action. Nous sommes clairs sur le fait que c’est illégal et inacceptable.

Le ministre des Affaires étrangères Lord Cameron termine actuellement un voyage au Moyen-Orient, dans le but diplomatique de réduire les tensions alors que les bombardements israéliens sur Gaza se poursuivent.

Les attaques contre des navires ne font qu’ajouter aux craintes que la guerre incessante d’Israël contre le Hamas, qui dure depuis des mois et qui a suivi les attaques du 7 octobre, n’alimente un conflit plus large au Moyen-Orient.

Pendant ce temps, les responsables chinois ont demandé à leurs homologues iraniens d’aider à freiner les attaques contre des navires en mer Rouge, sous peine de risquer de nuire aux relations commerciales avec Pékin.

L’agence de presse Reuters rapporte que les rencontres entre la Chine et l’Iran ont vu le sujet des Houthis soulevé à plusieurs reprises, sur fond d’inquiétudes selon lesquelles les attaques contre des navires pourraient entraver le commerce chinois.

« Fondamentalement, la Chine dit : ‘Si nos intérêts sont lésés d’une manière ou d’une autre, cela aura un impact sur nos affaires avec Téhéran.’ Alors dites aux Houthis de faire preuve de retenue”, a déclaré un responsable iranien informé des pourparlers, qui s’est entretenu avec Reuters sous couvert d’anonymat.

Les attaques auraient augmenté le coût du transport maritime et de l’assurance dans la mer Rouge, une route commerciale vitale reliant l’Asie et l’Europe. Le Marlin Luanda lui-même faisait route vers Singapour, en Asie du Sud-Est.

Certains navires auraient contourné la pointe sud de l’Afrique afin d’atteindre le port de navigation transatlantique vital de Rotterdam aux Pays-Bas, ajoutant ainsi des jours et des dépenses supplémentaires à leurs voyages au nom de la sécurité.

La société maritime mondiale Maersk a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle redirigerait ses navires loin de la mer Rouge dans un avenir prévisible.

MailOnline a contacté le Bureau de développement des Affaires étrangères et du Commonwealth et le ministère de la Défense pour commentaires.