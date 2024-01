Les Houthis, défiant les frappes américaines, tentent une nouvelle attaque contre un navire commercial américain

Le ciblage d’un autre navire commercial américain mercredi montre que le groupe militant reste déterminé à poursuivre ses attaques face à de multiples séries de tirs. Frappes aériennes militaires américaines.

Les Houthis ont lancé des missiles balistiques antinavires sur le navire commercial Maersk Detroit, propriété, pavillon et exploité par les États-Unis, alors qu’il transitait par le golfe d’Aden, selon un communiqué du commandement central américain. Le destroyer de la marine américaine USS Gravely a abattu deux missiles et un troisième est tombé à l’eau. Il n’y a aucune indication de dommages ou de blessures lors de l’attaque.

L’armée américaine mène des frappes aériennes contre le Houthis leurs capacités depuis le 11 janvier, après plusieurs semaines d’attaques contre des navires commerciaux par le groupe militant.

Les États-Unis ont lancé plusieurs séries de deux types différents de frappes aériennes : celles qui touchent un plus large éventail de cibles, comme les sites de stockage et les capacités radar, et celles qui sont également préventives. des frappes visant des missiles Houthis alors qu’ils sont chargés sur des lanceurs pour préparer une attaque. Cette deuxième catégorie – familièrement appelée « grèves à coups de taupe » – est devenue un phénomène presque quotidien.

“S’ils arrêtent de mener ces attaques, alors il ne sera plus nécessaire de prendre ce genre d’actions. Mais encore une fois, nous espérons que nous pourrons restaurer la sécurité et la stabilité en mer Rouge, et nous continuerons à travailler dans ce sens.” “, a déclaré cette semaine le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder.

Un haut responsable militaire a déclaré lundi aux journalistes que les frappes avaient « un bon impact, un bon effet » en dégradant les Houthis, mais a reconnu que les militants conservaient encore certaines capacités.

Avant mercredi, la tentative d’attaque la plus récente a eu lieu le 18 janvier, lorsque les Houthis ont ciblé le navire commercial américain M/V Chem Ranger, battant pavillon des Îles Marshall. La brève accalmie a probablement plus à voir avec les efforts des États-Unis pour frapper des missiles alors que les Houthis se préparaient à les lancer qu’avec un changement d’avis des Houthis quant à la conduite de ces attaques.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que l’attaque de mercredi “souligne que les Houthis ont toujours l’intention de mener ces attaques, ce qui signifie que nous devrons évidemment encore faire ce que nous devons pour protéger cette expédition”.

Les Houthis ont commencé à lancer ces attaques en novembre pour protester contre la guerre à Gaza, mais bon nombre des navires commerciaux qu’ils ont ciblés n’ont aucun lien avec Israël, affirment des responsables américains. Ces attaques, combinées à celles lancées par des groupes soutenus par l’Iran contre les forces américaines en Irak et en Syrie, aggravent les tensions grandissantes au Moyen-Orient depuis le début de la crise. guerre entre Israël et le Hamas.

