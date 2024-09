Les Houthis attaquent le centre d’Israël — RT World News

Le groupe armé yéménite a déclaré avoir utilisé son « nouveau missile balistique hypersonique » lors de l’attaque.

Un missile tiré depuis le Yémen a frappé dimanche matin le centre d’Israël, selon l’armée israélienne. Les Houthis, un groupe armé qui contrôle une grande partie du nord du Yémen, ont revendiqué l’attaque.

Le missile est entré dans l’espace aérien israélien par l’est et est tombé dans une zone dégagée, a indiqué l’armée israélienne dans un message sur X (anciennement Twitter). Il n’y a pas eu de victimes à la suite de l’incident, a-t-elle ajouté.

Dans un message publié ultérieurement, l’armée israélienne a déclaré que l’attaque provenait du Yémen. Elle a également précisé que les bruits d’explosion entendus au-dessus du centre d’Israël avaient été émis par les intercepteurs de Tsahal, qui avaient tiré sur le projectile en approche.

Les sirènes ont été activées dans la zone allant de Tel-Aviv sur la côte méditerranéenne jusqu’à la ville de Modiin à environ 25 km au sud-est vers 6h30 heure locale, a rapporté le Times of Israel.

Selon le journal, un missile aurait touché une zone dégagée et provoqué un incendie dans la forêt de Ben Shemen, à quelques kilomètres de l'aéroport international Ben Gourion, à la sortie de Tel-Aviv. Des éclats d'obus ont également endommagé une gare ferroviaire à la périphérie de Modiin, et la police recherche des débris de missiles dans d'autres zones, ajoute le journal.















Neuf personnes ont été légèrement blessées alors qu’elles cherchaient à se mettre à l’abri au milieu de l’attaque, a déclaré le service ambulancier israélien Magen David Adom.

Quelques heures plus tard, les Houthis ont confirmé leur responsabilité dans la frappe de missiles, le porte-parole du groupe déclarant dans un communiqué que « Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire spécifique » contre « une cible militaire de l’ennemi israélien » dans la zone portuaire de Jaffa à Tel-Aviv.

L’attaque impliquait « un nouveau missile balistique hypersonique », qui a pu atteindre sa cible, a affirmé le porte-parole. « Les systèmes de défense de l’ennemi n’ont pas réussi à intercepter et à affronter [the missile]. Il a parcouru une distance de 2 040 km en onze minutes et demie, provoquant un état de peur et de panique. en Israël, a-t-il ajouté.

Les Houthis attaquent depuis octobre dernier des navires marchands prétendument liés à Israël dans la mer Rouge et le golfe d’Aden avec des drones et des missiles, affirmant qu’ils agissent en soutien aux Palestiniens dans le cadre des frappes israéliennes sur la bande de Gaza.

Le groupe yéménite a également ciblé le territoire israélien avec des drones et des missiles, mais ils n’ont réussi à pénétrer les défenses aériennes qu’à quelques reprises.

Saree a prévenu que « L’ennemi israélien doit s’attendre à davantage de frappes et d’opérations spécifiques » à l’approche du premier anniversaire de l’attaque du 7 octobre contre Israël par le groupe armé palestinien Hamas, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et quelque 250 prises en otage.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 41 206 personnes dans l’enclave palestinienne ont été tuées et 95 337 autres blessées dans la campagne aérienne et l’opération de groupe de l’armée israélienne, lancée en réponse à l’attaque du Hamas.