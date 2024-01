Les Houthis affirment que les frappes aériennes américano-britanniques ne resteront pas impunies ni sans réponse | Houthis

Les dirigeants houthis ont juré de faire preuve de défiance face à une nouvelle vague d’attaques qui, selon eux, ont ciblé cinq gouvernorats, dont la capitale yéménite, Sanaa, et ses environs.

Un porte-parole de l’armée houthie, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré que les attaques alliées ne resteraient pas impunies ni sans réponse. Les dirigeants Houthis ont également répété que leurs menaces contre les navires dans la mer Rouge visaient uniquement à empêcher les navires commerciaux de commercer avec Israël en raison du bombardement de Gaza. Ils ont insisté pour que les autres navires aient le libre passage. Certains navires naviguant sur la mer Rouge ont affiché des identifiants indiquant qu’ils ne sont « pas connectés avec Israël ».

Quelques heures après les attaques, UK Maritime Trade Operations (UKMTO) signalait une « activité de systèmes aériens sans équipage » au sud d’al-Mukha, au Yémen. Les autorités enquêtent, a indiqué l’UKMTO.

La propagande houthie a juxtaposé des images de Sanaa attaquées avec des images similaires à Gaza.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a implicitement fait l’éloge des Houthis, déclarant : « La tâche des responsables des pays islamiques est de couper les artères vitales du régime sioniste. Les pays islamiques devraient rompre leurs liens politiques et économiques avec le régime sioniste et ne pas aider ce régime.»

Il a déclaré que d’autres dirigeants avaient eu tort d’appeler à un cessez-le-feu puisque cette exigence était entre les mains d’Israël.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré qu’il avait averti le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, la semaine dernière, lors d’une rare réunion en face-à-face, que « les États-Unis et l’Angleterre commettraient une erreur stratégique en organisant un deuxième assaut ». sur les positions des Houthis ».

Les Houthis dirigent un régime hautement autoritaire et religieux. Ils croient qu’ils font la volonté de Dieu en venant à la défense des Palestiniens, et leur détermination à frapper les navires israéliens ne devrait donc pas se relâcher.

Depuis la première attaque conjointe du 11 janvier, les États-Unis ont lancé au moins six de leurs propres frappes plus limitées sur des cibles plus petites. Cameron a depuis rencontré les dirigeants du gouvernement rival du Yémen, soutenu par l’ONU, basé à Aden pour discuter de la crise.

Les membres du conseil de direction présidentiel, l’exécutif du gouvernement d’Aden, ont exhorté le Royaume-Uni et les États-Unis à fournir à leurs forces des équipements, une formation et des renseignements pour monter une offensive terrestre contre les bastions houthis dans le nord du Yémen. Rien n’indique que les Houthis aient ralenti leurs attaques contre les navires après la première vague d’attaques.

Il n’est pas clair si la deuxième vague d’attaques coordonnées a bénéficié de la coopération en matière de renseignement de la part du gouvernement basé à Aden, qui s’oppose aux actions d’Israël à Gaza mais ne soutient pas les attaques des Houthis en mer Rouge.

Certains dirigeants du parti Islah, membre du gouvernement de coalition basé à Aden et proche des Frères musulmans, ont salué les attaques des Houthis contre les transports maritimes.

Israël a affirmé qu’il contournait le blocus naval des Houthis par des passages terrestres depuis les Émirats, l’Arabie saoudite et la Jordanie. Le commerce entre la Turquie et Israël a également augmenté depuis l’intensification des attaques israéliennes à Gaza en réponse à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Les Houthis considèrent l’attaque américaine comme un moment de justification.

Nasr al-Din Amer, un haut responsable Houthi, a déclaré : « Cela fait 20 ans que nous attendons le moment du [military] engagement avec l’Amérique et Israël. Louez Dieu, qui nous a aidés à combattre les seigneurs du blasphème et de la tyrannie.