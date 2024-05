Les Houthis affirment que les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené la frappe la plus meurtrière jamais menée au Yémen

(Bloomberg) — Des militants houthis ont déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient tué au moins 16 personnes lors de frappes aériennes sur le Yémen jeudi, lors de l’attaque la plus meurtrière contre le groupe depuis le début d’une campagne en janvier visant à empêcher ses attaques contre des navires autour de la mer Rouge.

L’organisation militante soutenue par l’Iran a déclaré vendredi avoir ciblé un porte-avions américain dans la région, le Dwight D. Eisenhower, en réponse. Cependant, aucune attaque n’a eu lieu à proximité du navire et celui-ci n’a pas été touché, a déclaré un journaliste de Politico, citant un responsable du ministère américain de la Défense.

Cette année, les Houthis ont régulièrement visé des navires militaires américains avec des drones et des missiles, tous portés disparus ou interceptés.

Les militaires américains et britanniques ont frappé 13 cibles houthistes au Yémen lors de leur dernière attaque. Les Houthis ont déclaré que certaines des personnes décédées étaient des civils de la ville portuaire de Hodeida. Sanaa, la capitale, et d’autres régions ont également été touchées, ont indiqué les Houthis.

L’armée américaine a déclaré qu’en plus des frappes, elle avait détruit jeudi huit véhicules aériens sans pilote dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen et dans les eaux environnantes.

« Il a été déterminé que ces drones et ces sites représentaient une menace pour les forces américaines et de la coalition ainsi que pour les navires marchands dans la région », a déclaré le Commandement central américain, qui supervise les forces américaines au Moyen-Orient.

Les attaques de missiles et de drones des Houthis dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden ont commencé en novembre et ont perturbé le commerce mondial. De nombreuses grandes compagnies maritimes évitent la zone reliée au canal de Suez et envoient des navires entre l’Asie et l’Europe effectuer des voyages beaucoup plus longs autour de l’Afrique australe. Cela a fait monter en flèche les tarifs de fret.

Les militants se sont engagés à poursuivre leurs attaques en solidarité avec les Palestiniens et appellent Israël à mettre fin à sa guerre contre le Hamas à Gaza.

L’assaut intervient alors que les troupes israéliennes poursuivent les militants du Hamas à Rafah. Les États-Unis, l’Union européenne et d’autres alliés ont exhorté Israël à cesser ses opérations dans la ville du sud de Gaza ou à faire davantage pour protéger les civils.

(Mises à jour du rapport de Politico selon lequel un responsable américain affirme qu’il n’y a pas eu d’attaque à proximité de son porte-avions.)

