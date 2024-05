Les Houthis affirment avoir frappé un porte-avions américain avec des missiles — RT World News

Selon le porte-parole du groupe, l’attaque est intervenue en réponse aux frappes américaines et britanniques au Yémen.

Les Houthis du Yémen ont lancé vendredi une attaque de missiles contre le porte-avions américain Dwight Eisenhower en mer Rouge, selon une déclaration faite sur X (ancien Twitter) par le porte-parole du groupe Yahya Saree.

Saree a affirmé que l’attaque était intervenue en réponse aux frappes américaines et britanniques contre les provinces yéménites de Sanaa, Hodeidah et Taiz. Les frappes auraient visé des infrastructures civiles et auraient fait 16 morts et plus de 40 blessés.

DÉTAILS À SUIVRE